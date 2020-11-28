فيديوهات بدقة 8K.. جوجل تضيف ميزات جديدة لـ يوتيوب

أضافت شركة جوجل ، تحديثا جديدا لتطبيق يوتيوب YouTube، التابع لها على منصة Android TV، والذي يقدم دعما للبث مقاطع الفيديو بدقة 8.K

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يجلب الإصدار الجديد من تطبيق يوتيوب YouTube ، دعما لتشغيل الفيديوهات بدقة 8K، عبر أجهزة التلفاز العاملة بنظام Android 10 والإصدارات الأحدث.









ويقدم العديد من صناع المحتوى في الوقت الحالي فيديوهات بدقة 8K عبر منصة يوتيوب YouTube، لكن معظم المشاهدين عبر المنصة لا يمكنهم الوصول إلى جهاز داعم لبث المحتوى بهذه الدقة.





ويوضح سجل التغيير أن التحديث يوفر دعما للبث بدقة 8K لعدد محدود من الأجهزة، والتي تدعم إصدارات حديثة من أندرويد، وفيما يلي نعرض لك سجل التغيير الذي يجلبه تحديث يويتوب على أجهزة تلفاز أندرويد TV:





- عرض شاشة البداية لموسيقى يوتيوب YouTube.





- دعم Cast Connect.





- دعم 8K محدود لنظام أندرويد 10 والإصدارات الأحدث.





- تحسين اختيار الدقة.





- إصلاح مشاكل التاريخ والوقت غير الصحيحة.





- تحسينات أخرى على النظام الأساسي.





ويضيف التحديث الجديد أيضًا دعما لخدمة Cast Connect، والتي تتيح للمستخدمين التحكم في الوسائط المرسلة عبر أجهزة Android TV باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفاز بدلا من التحكم فيها باستخدام الجهاز الذي يقوم ببث الوسائط مما جعل تجربة البث أكثر سلاسة عبر منصات التلفاز، ويتضمن سجل التغيير دعم البث بدقة 8K، إلى جانب دعم ميزة Cast Connect، ودعم تشغيل AV1 HDR.





الجدير بالذكر أن شركة جوجل أطلقت تحديثا جديدا لتطبيق يوتيوب على نظام التشغيل الخاص بشركة آبل iOS ، والذي يقدم دعما لتقنية HDR لأجهزة آيفون الجديدة وهي iPhone 12 mini و ‌iPhone 12‌ و iPhone 12 Pro و ‌iPhone 12 Pro‌ Max .





وتتوفر خيارات HDR فقط على أجهزة آيفون التى أصدرت فى عام 2017 أو الأحدث، والمجهزة بشاشات LCD، ويمكن العثور على خيارات الجديدة من خلال الضغط على الأيقونة أعلى يمين الفيديو، كما يمكنك التحقق مما إذا كنت تشاهد مقطع فيديو بأعلى جودة من خلال الضغط على الرمز.