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محافظ بورسعيد: جائزة أفضل محافظ في الوطن العربي ممنوحة لكل مصر بسبب الإنجازات ..فيديو

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:40 م
عادل الغضبان محافظ
عادل الغضبان محافظ بورسعيد
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ندى رأفت

عقب اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، حول منحه جائزة افضل محافظ في الوطن العربي ، قائلًا : " بأن الجائزة ليست لمحافظة بورسعيد فقط ، ولكن هي جائزة ممنوحة لمصر بسبب انجازات الدولة المصرية التي تمت على أرض بورسعيد خلال السنوات الماضية .

وأضاف " عادل الغضبان " خلال لقائه مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على فضائية " mbc masr2 " ، أن الإنجازات التي تمت على أرض بور سعيد ، هي انجازات دولة وحكومة وليست محافظة ، وأن المشروعات والأعمال التى تمت فى بورسعيد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أهلت بورسعيد للحصول على هذه المكانة ، شاكرًا متابعة الرئيس لكل الإنجازات التي تمت .

وأشار محافظ بورسعيد ، إلى الانجازات التي تمت، وهي حسم التحديات التي تواجه المحافظة ، ورفع الأعمال التنموية ، والمشروعات القومية العملاقة التي بدأت من محافظة بورسعيد ، منوهًا إلى أن من وجهة نظره ، أن أهم الإنجازات العظيمة التي تم تنفيذها هي مشروعات تنمية محور قناة السويس .

وتابع " الغضبان " ، أن يوجد بشرق بورسعيد ، أكبر منطقة حرة صناعية بالشرق الأوسط ، وأكبر مزارع سمكية أرضية على مستوى العالم ، وأكبر ميناء ، مؤكدًا أن كل هذه الانجازات هي التي دعمت من شأن المحافظة .

وأكد ، أن محافظة بورسعيد أول محافظة يتم فيها تطبيق النموذج الخاص بنظام التأمين الصحي الجديد، وأول محافظة رقمية في مصر، بالتعاون مع وزارة التخطيط والاتصالات، وهو ما يؤكد نجاح وتكامل المنظومة المصرية ، منوهًا بأن هذه الجائزة ستكون دافعا له لاستكمال جهود المحافظة.

وأوضح ، أن المحافظ حتى يحصل على هذه الجائزة مُطالب بعمل واجباته على أكمل وجه، مشيرًا إلى سبب حصوله على الجائزة هو إتمام المشروعات الضخمة التي تم إنشاؤها في بورسعيد، وتكامل وتعاون جميع الوزارات المعنية التي ساعدتنا على أن نكون محافظة نموذجية.

وأضاف ، أن هذا النجاح يعد مسؤولية كبيرة ويتطلب بذل المزيد من المجهودات للحفاظ على هذا التميز، مؤكدا أننا نهدف لتحقيق مصلحة المواطن أولا وسنعمل بكامل طاقتنا لتحقيق أفضل مستوى من التنمية لبورسعيد وأهلها.

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