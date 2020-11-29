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تكنولوجيا

خصم كبير.. اشتري سامسونج جلاكسي S20 FE 5G بـ 8500 فقط

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:02 ص
Galaxy S20 FE 5G
Galaxy S20 FE 5G
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة سامسونج Samsung، مؤخرا هاتف Galaxy S20 FE 5G، والذي يأتي ضمن سلسلة الـ Galaxy S الرائدة وهو يعد النسخة الأصغر من الـ Galaxy S20، حيث يمكنك الحصول بصفة خاصة على هاتف رائد بسعر مقبول نسبيًا، مع كاميرا خلفية ثلاثية وبطارية كبيرة بسعة 4500 مللى أمبير.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف سامسونج Galaxy S20 FE 5G، الذي تم إطلاقه في الولايات المتحدة بسعر 700 دولار أمريكي (أي ما يعادل 10947 جنيهاً مصرياً)، لنسخة 128 جيجابايت، ولكن بفضل العرض المقدم من موقع التجارة الإلكترونية أمازون Amazon، يمكنك الحصول على هاتف سامسونج الرائد حاليا مقابل سعر حوالي 549 دولارًا (أي ما يعادل 8586 جنيهًا مصريًا).

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وبينما لا تزال شركة سامسونج تعرض نسخة 128 جيجابايت من هاتف Galaxy S20 FE 5G، للبيع عبر موقعها الرسمي بسعر 600 دولار أمريكي (أي ما يعادل 9383 جنيهًا مصريًا).

وكما خفضت الشركة الكورية الجنوبية سعر طراز 256 جيجابايت من هاتف Galaxy S20 FE 5G، 100 دولار، حيث أتاح الهاتف للبيع بسعر أولي حوالى 770 دولار أمريكي، والآن الهاتف متاح للبيع بسعر 670 دولار (أي ما يعادل 10478 جنيها مصريا).

ويتم تشغيل هاتف Galaxy S20 FE 5G، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم ومن نوع Snapdragon 865، لإصدارات الهواتف التي تعمل بشبكات الجيل الخامس 5G، وعلى عكس إصدارات الجيل الرابع 4G، التي تعمل بواسطة معالج من نوع Exynos 990.

ويمتاز هاتف Galaxy S20 FE 5، بشاشة من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.5 بوصة، وبدقة FullHD+، ويبلغ معدل تحديث الشاشة 120 هرتزا في الثانية، والتي تحتوي على قارئ بصمات الأصابع أسفلها للمصادقة البيومترية، وتأتي الشاشة بنوتش أعلى منتصفها لكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy S20 FE 5G، كاميرا خلفية ثلاثية تشتمل على وحدات تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل و 12 ميجابكسل فائقة السرعة و 8 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف الذكي على بطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 25 وات وشحن لاسلكي بقدرة 15 وات.

ويمكنك الحصول على هاتف Galaxy S20 FE 5G من خلال موقع أمازون عبر هذا الرابط هنا
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