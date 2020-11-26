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تكنولوجيا

تقارير: سامسونج ستطرح Galaxy S21 ببصمة صوت

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
تقارير: سامسونج ستطرح
تقارير: سامسونج ستطرح Galaxy S21 ببصمة صوت
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كريم جمال
كشفت تقارير تقنية عن نية شركة سامسونج الكورية الجنوبية بإصدار أيقونتها المنتظرة Galaxy S21 بمساعدها الصوتي Bixby من جديد، الأمر الذى سيحزن الكثير من عشاق سامسونج بسبب اعتقادهم إهدار أحد الأزرار فى تصميم الهاتف من أجل المساعد الصوتي، إلا أن الأمر غير ذلك تمامًا.

بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التفني، تنوي سامسونج أن تستعين بمساعدها الصوتي ليكون أحد وسائل إلغاء قفل الهاتف فى سلسلة Galaxy S21 مثل قارئ بصمة الإصبع أو الترعف على بصمة الوجه، لتصبح هى الشركة الأولى التى تعتمد هذه التقنية.

وستظهر الميزة الجديدة مع واجهة تشغيل One UI 3.1 الخاصة بسامسونج والتى ستصدر مع إطلاق السلسلة الجديدة بشكل رسمي فى العام الجديد، إلا أنه حتى الآن لم يكشف أى من الخبراء عن كيفية أداء ميزة إلغاء القفل بالبصمة الصوتية، خاصةً إذا كنت فى الخارج وسط زحام أو أصوات عالية لصعوبة التعرف على صوتك جراء ذلك.

أكانت قد أطلقت شركة سامسونج Samsung إصدارها التجريبي من واجهة المستخدم One UI 3.0، والتى تعلم على أحدث أنظمة أندرويد ، وهو Android 11، لتحديث سلسلة هواتف Galaxy S20 و Note20 و Z Flip، فى الأسابيع الماضية.

كما كان التحديث ايضاً من نصيب هواتف العام الماضي، لنفس واجهة التشغيل الجديدة One UI 3.0، لهواتفها الرائدة، وهم Galaxy S10 و S10 + و S10e.

وذكرت سامسونج أن الإصدار التجريبي من واجهة المستخدم One UI 3.0، تم تأجيل إطلاقه لسلسلة هواتف Galaxy S10، لأكثر من 14 يوماً بسبب مخاوف من استنزاف البطارية.

وتتوافر الآن وتتوفر النسخة التجريبية من واجهة المستخدم One UI 3.0 الخاصة بسامسونج، في كلاً من المملكة المتحدة والهند وكوريا الجنوبية، على أن يبدأ طرحها تدريجياً لباقي دول العالم.
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