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أخبار العالم

الإمارات تسجل 1252 إصابة جديدة بكورونا

السبت 28/نوفمبر/2020 - 03:35 م
الإمارات تسجل 1252
الإمارات تسجل 1252 إصابة جديدة بكورونا
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، عن تسجيل 1,252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة المصابة بفيروس كورونا في الإمارات إلى 166,502 حالة.

وسجلت الصحة الإماراتية حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 569 حالة.

كما أعلنت الإمارات عن شفاء 741 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 153,449 حالة.

وفي وقت سابق، توقعت منظمة الصحة العالمية عودة الحياة إلى طبيعتها في العام المقبل، وسط ظهور لقاحات واعدة ضد كورونا، تجاوزت فعاليتها نسبة الـ90%.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم ما يزيد عن 61 مليون حالة، فيما تجاوز عدد الوفيات 1.4 مليون حالة.
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