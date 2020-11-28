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فن

محمد نصار تاجر مخدرات في مسلسل «تقاطع طرق»

السبت 28/نوفمبر/2020 - 05:06 م
محمد نصار
محمد نصار
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سعيد فراج
يشارك الفنان محمد نصار في مسلسل "تقاطع طرق" المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل وهو بطولة الفنانة منى زكي والفنانان محمد ممدوح ومحمد فراج.

ويجسد "نصار " ضمن أحداث مسلسل "تقاطع طرق" شخصية تاجر مخدرات، وعبر في بيان له اليوم السبت، عن سعادته بالمشاركة في العمل مع مجموعة كبيرة من النجوم ومع المخرج تامر محسن.

مسلسل "تقاطع طرق" تدور أحداثه في إطار درامي رومانسي حول زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات، فتقرر إنهاء حياتها الزوجية، والسفر للخارج.

وتظهر الفنانة منى زكي في دور "هنا" التي تعمل فى إحدى المزارع الخاصة بزوجها والذى يجسده الفنان محمد ممدوح، فيحبها ويتزوجها ثم يخونها وتنفصل عنه، لتسافر وتقابل محمد فراج وتتزوجه ويحدث ما يغير مجرى الأحداث.

مسلسل "تقاطع طرق" بطولة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، محمد فراج، حنان يوسف، وتأليف وإخراج تامر محسن.

وتعود منى زكي من خلال مسلسل "تقاطع طرق" للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخر أعمالها مسلسل "أفراح القبة عام 2016 وشارك فى بطولته أحمد السعدنى، رانيا يوسف، إياد نصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين.

من جهة أخرى، يستعد الفنان محمد نصار، للإنتهاء من كتابة فيلم جديد تدور أحداثه في ظل جائحة فيروس كورونا.
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