هل يجب الصلاة على النبي عند ذكر اسمه أثناء الصلاة؟

المصلي إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؛

تسن له الصلاة عليه عند الشافعية، كما أن

أحيانًا تكون ركنًا كالتشهد الأخير، وأحيانًا سنة عند سماع ذكره، ومكروهة تارة كتقديمها على محلها.