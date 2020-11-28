رئيس مصر المقاصة: الأهلي سرق لقب دورى الأبطال من الزمالك

أكد اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادى مصر المقاصة أن النادي الأهلي سرق مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا، لافتا إلى ان فريق الزمالك أجاد على مدار اللقاء.





وتغلب النادى الأهلي على غريمه التقليدي نادى الزمالك بهدفين مقابل هدف وتوج باللقب التاسع لدورى أبطال إفريقيا وأحرز ثنائية المارد الأحمر عمرو السولية ومحمد مجدى قفشة فيما سجل شيكابالا هدف الفارس الأبيض الوحيد.





وقال عبدالسلام مازحا عبر المؤتمر الصحفي الذى انعقد فى أحد فنادق القاهرة: الأهلي سرق لقب نهائى دورى أبطال إفريقيا وفاز على الزمالك رغم إجادة الفارس الأبيض فى المباراة.





كان رئيس المقاصة قال على هامش المؤتمر الصحفي : عندما اطلعت على ميزانية أمريكا فى عام ٢٠١٧ وجدت العائد من الاستثمار الرياضى فائض فى الميزانية يبلغ ٤١٧ مليون دولار جراء الاهتمام بالشركات الخاصة.





ولفت إلى أنه قمت بالاطلاع على التجارب الأمريكية فى الاستثمار الرياضى وطرح السندات أمام المواطنين من أجل المساهمة فى بناء الاستاد لكون الشعب هو من يدير واتمنى تكرار نفس التجربة فى مصر.





وأضاف : اتمنى طرح الأندية سندات أمام الجماهير لبناء الاستادات والمساهمة فى الاستثمار الرياضي.





واعتذر ايهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق مصر المقاصة عن حضور المؤتمر الصحفي لتقديمه والشركة الراعية الجديدة للفريق.





وارسل ايهاب جلال اعتذارا الى وليد هويدى مدير الكرة بنادي مصر المقاصة عن عدم الحضور نظرا لانشغاله بمسعكر الفريق استعدادا لمباراة النادى الاهلي فى بداية الدورة الممتاز.





أكد اللواء بكرى سليم عضو مجلس إدارة نادي مصر المقاصة أن المزايدة العلنية لرعاية الفريق الفيومي تقدم إليها ٣ شركات.





تابع : تم فتح المظاريف أمام ممثلى الشركات وقامت لجنة البث برئاسة اللواء أحمد هويدى وحصلت شركة برايفت على رعاية الفريق لمدة ٣ سنوات.





ووجه بكرى سليم الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على موافقته على فيه العقد مع الشركة الراعية القديمة.





بدأت فعاليات المؤتمر الصحفي لنادي مصر المقاصة لتقديم الشركة الراعية الجديدة للفريق والمدير الفني ايهاب جلال.





شهد المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا فى أحد فنادق القاهرة حضور مجلس الادارة وابرزهم اللواء محمد عبدالسلام واللواء بكرى سليم وأحمد هويدى ومحمد عبدالجليل نجم الأهلي والزمالك السابق وسماح عمار.





ويعقد نادي مصر المقاصة حاليا مؤتمرا صحفيا بفندق جراند حياه للاعلان عن الراعي الرسمي الجديد لفريق الكرة في الموسم المقبل.



