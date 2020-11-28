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محافظات

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة رغم سوء الطقس

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:06 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 2 سفينة حاويات و عدد 6 سفينة بضائع عامة . بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات و عدد 4 سفن بضائع عامة . و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 14 سفينة .

و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 6211 طنا تشمل : 1200 طن يوريا و 4678 فوسفات و 333 طن نترات امونيوم .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11778 طنا تشمل : 9396 طن قمح و 2382 طن ذرة ، بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 1123 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس ) و حاصلات زراعية ( بصل ) و فواكة ( رمان ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و سلوفينيا و سيريلانكا .

وأضاف البيان ان عدد الحاويات الوارد 214 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1774 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 122700 طن ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 18975 طنا .

كما اختتم البيان بانه قد غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1312 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، في حين بلغت بلغت حركة تداول الشاحنات 1406 شاحنة منها 198 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 11794 من البضائع العامة .


كانت قد اعلنت هيئة ميناء دمياط ، عن استقرار الحركة الملاحية بالميناء وعمليات الشحن والتفريغ ولم تتأثر بسوء الاحوال الجوية التى شهدتها محافظة دمياط على مدار اليوم.

تعرضت مدن محافظة دمياط لموجه من التقلبات الجوية مصحوبة بأمطار غزيرة ورعديه صاحبها موجه من الصقيع مع انخفاض فى درجات الحرارة، حيث سجلت درجة الحرارة 18 درجة على اغلب المدن وخاصة المدن الساحلية فى دمياط الجديدة ورأس البر ومدينة دمياط. وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعلنت عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجات الطقس السيئ التى قد تتعرض لها البلاد خلال الأيام القادمة، وذلك وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موجهة أيضًا بالالتزام التام بالخطة الموضوعة مسبقًا للتعامل مع هطول الأمطار الغزيرة وأية تداعيات قد تحدث نتيجة عدم الاستقرار.

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