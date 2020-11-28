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ديني

خالد الجندى: القرآن أوصى بالنساء.. ومفاتيح الفرج متوقفة على معاملة الرجل للمرأة

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:25 م
مفاتيح الفرج
مفاتيح الفرج
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الطلاق أمر تعبدي شرعي ديني محاصر بنصوص قرآنية شديدة الإحكام، مشيرًا إلى أن سورة الطلاق موجهة بأكملها للرجال.

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن أحكام سورة الطلاق خاصة بالمرأة لكنها لن يطبقها إلا الرجال.

وتابع: والقرآن بدأ السورة بأعظم وأنبل وأخلص وأطهر وأرجل الرجال سيدنا محمد –صلى الله عليه وسلم- في قول الله سبحانه وتعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا».

وواصل: إن الرجولة أن يهتم الرجل بالضعفاء الموجودين في رقبته وهما أمه وابنته وأخته وزوجته، مشددًا على أن الله سبحانه وتعالى جعل مفاتيح الفرج متوقفة على معاملة الرجل للمرأة فكل رجل يتعرض لضيق في الرزق يكون قد ظلم امرأة بأكل أموالها أو اغتصاب حقها، أو أخذ ميراث شقيقته، أو لم يربي ابنته تربية حسن، أو تطاول على زوجته أو شتمها أو ضربها.

وجاء مفاتيح الفرج في سورة الطلاق حسب وصفه، كالتالي:

المفتاح الأول: «لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا»

المفتاح الثاني: «وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا»

المفتاح الثالث: «وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ»

المفتاح الرابع: «وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ»

المفتاح الخامس: «إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ»

المفتاح السادس: «قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا»

المفتاح السابع:  «وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا»

المفتاح الثامن: «ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته»

المفتاح التاسع: «وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا»

المفتاح العاشر: «سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا».
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