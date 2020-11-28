محمد حجازي : مصر ساهمت في تحقيق أمن واستقرار جنوب السودان ..فيديو

قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق ،ـ إن زيارة الرئيس السيسي اليوم الي جنوب السودان من أهم الزيارات الخارجية للرئيس لها بعد استراتيجي وهام وهذا ما اكد عليه الرئيس السيسي عند لقائه مع رئيس جنوب السودان .





وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مانشيت الذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم على قناة اكسترا نيوز ، أن جنوب السودان هو امتداد للأمن القومي والاستراتيجي لمصر مؤكدا على ان جنوب السودان هو احد الدول المحورية في حوض النيل و كذلك هي محور رئيسي في أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي .





وأوضح حجازي ، ان مصر ساهمت في تحقيق امن واستقرار جنوب السودان لافتا الي ان مصر تقدم للسودان دعما معنويا في جميع الجوانب سواء في تأهيل وتدريب الكوادر بالإضافة إلى البنية التحتية .





وتابع محمد حجازي، أن العراق قوة إقليمية عربية مهمة، واستعادة روح العلاقات بين البلدين سيخلق أمنًا واستقرارًا في المنطقة.





واستكمل أنه تم توقيع 13 اتفاقية بين البلدين بالأمس في مختلف المجالات، منوهًا بأن استقبال الرئيس العراقي لرئيس الوزراء المصري يؤكد عمق العلاقات بين البلدين والتكامل المشترك بينهما.





وأشار إلى أن العمالة المصرية لها باع كبير في الاقتصاد البغدادي، موضحًا أن الاتفاقيات الثنائية وتبادل الخبرات تعد أمورا هامة جدًا، كما نوه بأن العالم العربي بدأ يستعيد قدراته مرة أخرى ويواجه التحديات الإقليمية ويواجه مخاطر الإرهاب.





وأكد محمد حجازي ، أنه عندما تستكمل مصر بنيانها الدستوري فهي تقدم مشروعها بشكل متكامل إلى العالم مؤكدا أن مصر بها عملية تنموية جادة ملحوظة.





مشيرا الي أن المشهد اليوم أظهر مصر بشكل محترم أمام العالم مشيرا إلى أن المشهد العام عندما تستكمل المؤسسات مع العملية التنموية التي نشهدها بجميع الأنشطة التنموية في مصر.





واختتم مساعد وزير الخارجية الأسبق أن هذا المشهد اليوم في الإنتخابات يعطي ثقة ويثبت أن الدولة تعمل من أجل شعبها وتعمل على التقدم في التنمية في جميع المجالات.