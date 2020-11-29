تقنع البنات بالرياضة.. أزهرية أفضل مدربة في الوطن العربي.. صور

فازت ياسمين هاشم أحمد، معلمة التربية الرياضية بمنطقة أسوان الأزهرية، بالمركز الأول فى مسابقة أفضل معلمة تربية رياضية على مستوى الوطن العربي، ضمن فعاليات مؤتمر رياضة المرأة العربية في نسخته الثانية، المقام بفندق توليب بالمركز الأولمبي بالقاهرة.









وقالت ياسمين هاشم أحمد مصطفى، إنها تسكن في مركز إدفو بمحافظة أسوان، وتعمل معلمة تربية رياضية بمعهد فتيات النزل بالإعدادي الثانوي، زصلت على بكالوريوس التربية الرياضية جامعة جنوب الوادي 2015 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.





وأضافت أفضل معلمة لـ صدى البلد، أنها حصلت كذلك على دبلومة في التربية الرياضية وباحثة ماجستير تخصص الألعاب الجماعية وألعاب المضرب جامعة أسوان 2020.





كما حصلت على شهادة تقدير للإخلاص في العمل والمجهودات البارزة بالمعهد من قبل قسم التربية الرياضية بمنطقة أسوان الأزهرية ، وشهادة تقدير للجهود المبذولة في المعهد منإدارة معهدها، وشهادة تقدير لتنظيم الحفل والعرض الرياضي بالمولد النبوي الشريف مع معهد النزل، وشهادة تقدير للجهود المبذولة في النشاط الرياضي بالمعهد عام 2019 ، وشهادة تقدير للعرض الرياضي المتميز في احتفالية المولد النبوي من معهد النزل2019.





واجتازت الدورة التدريبية العربية الافريقية الدولية بجمهورية مصر العربية في إصابات الملاعب 2013، والدورة التدريبية العربية الافريقية الدولية بجمهورية مصر العربية في التدليك الرياضي.









وأضافت، أنها واجهت في بداية عملها صعوبات لاقناع الطالبات بممارسة الرياضة داخل المعهد وأخذ الأمر وقتا لهذا الإقناع كما كانت المهمة صعبة في إقناع أولياء الأمور لمشاركة الطالبات في المسابقات سواء داخل المنطقة او الجمهورية، قائلة: "كنت أذهب إلي أولياء الأمور في المنازل لإقناعهم".





وتحدثت المعلمة الأسوانية عن كواليس فوزها بألإضل معلمة تربية رياضية بالوطن العربي بأن المسابقة تم الاعلان عنها في 10/2019م وكان اخر ميعاد للتقديم فيها /7/2020 وتم تعديلها بسبب ظروف كوورنا حتى 10/11/2020 وبالفعل تم الاستعداد لها وإعداد سيرة ذاتية وملف انجاز من خبرات من حصة تربية رياضية، وفيديو لعرض من العروض الرياضية التي تم تنفيذها داخل المعهد وإرسالها للقائمين على المسابقة، وبالفعل اختيرت أفضل معلمة تربية بدنية ممثلة عن الازهر الشريف على مستوي الوطن العربي.





وشهدت المسابقة مشاركة منافسين من ١١دولة عربية شملت: مصر، السعودية، الإمارات، الكويت، فلسطين، السودان، الأردن، ليبيا، اليمن، الجزائر، المغرب، وحصلت ابنة الأزهر الشريف على المركز الأول على جمهورية مصر العربية والوطن العربي، رغم كل الصعوبات والتحديات، وقلة الإمكانيات وبعد المسافات التي لاقتها خلال المسابقة.



