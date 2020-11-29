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تعليم

تربية نوعية عين شمس: نعد أكبر "خيمة" استعدادا لامتحانات التربية العملية

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 10:02 ص
تربية نوعية عين شمس
تربية نوعية عين شمس
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قســــم التعليم

قال الدكتور "أسامة السيد" عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، أن الكلية تتخذ كل الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية وذلك للحد من انتشار العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والحفاظ على صحتهم.


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وأضاف "السيد " في تصريحات خاصة لـ موقع "صدى البلد" أن الكلية تستعد لامتحانات التربية العملية بمنتصف ديسمبر، وذلك عن طريق إعداد قاعات التدريس وتعقيمها المستمر والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب حيث تصل المسافة بين كل طالب وآخر الى متر وبعض السنتيمترات.


وأشار "السيد " الى استغلال المنطقة الفارغة من حرم الجامعة لبناء "خيمة" بمساحة أكبر لتوزيع الطلاب بالامتحانات العملية التي تحتاج إلى عدد ساعات عمل أكبر، مؤكدًا عدم وجود نظام للساعات المعتمدة بالكلية مما لا يحتاج الى امتحانات الميدتيرم.


وقال الدكتور "أسامة السيد" عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، في تصريحات سابقة له إن العملية التعليمة تسير بشكل إيجابي حيث تحرص كل الفرق الطلابية على الحضور في مواعيد المحاضرات المقررة بالجداول الدراسية واستمرار التعليم عن بعد من خلال المنازل عبر الإنترنت.

 

وأضاف " السيد " في تصريحات خاصة لـموقع "صدى البلد"، أن بداية امتحانات التربية العملية للفرق الثالثة والرابعة ستبدأ 24 من ديسمبر، لافتًا إلى أن الكلية ليس لديها برنامج للساعات المعتمدةـ ولذلك لا يوجد امتحانات للميدتيرم ولكن تعتمد بشكل أساسي على أعمال السنة للطلاب من خلال التكليفات العملية الخاصة بهم.

 

وأشار عميد كلية التربية النوعية الى دراسة اعتماد جدول الساعات المعتمدة في القريب العاجل لاعتماد أمتحانات الميدتيرم لمساعدة الطلاب لرفع درجاتهم.


وأكد "السيد" رفع كل المقررات الدراسية بالمنصات الإلكترونية لرفع الأعباء عن كاهل الأهالي والالتزام بالتعليم المدمج.


واستطرد، أن الكلية لديها نظام التكافل الاجتماعي الذي يعمل على خفض المصروفات للطلاب الذين لديهم أوراق بحث حالة وخفض أسعار كتب الدراسة، مكملًا أن بعض أعضاء هيئة التدريس يوزعون الكتب مجانًا على الطلبة الذين ليس لديهم بحث حالة وغير مقتدرين والتي تعتبر كإهداء حتى لا يشعر الطالب بالحرج بين زملائه.

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