بعد شائعات الصلح.. شاهد أجمل اللقطات الرومانسية التي جمعت عمرو دياب ودينا الشربيني

تصدر الفنان عمرو دياب، وزوجته الفنانة دينا الشربيني لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، بعد نشوب خلاف كبير بينهما على مدار الأيام الماضية.
وشهد جمهور الفنان عمرو دياب ودينا الشربينى ، لحظات حب ورمانسية بينهما، وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعة من الصور تجمع النجمين.
وعلق بعض الجمهور على السوشيال ميديا عن خبر انفصالهما: اتحسدوا.. أرجعو لبعض.. بنحبكم".
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن صلح تم بين النجم عمرو دياب ودينا الشربيني بعد خلاف قصير بينهما اختلف على أسبابه.
وعلم "صدى البلد" من مصدر مقرب من "الهضبة" أنه لا صحة لصلح دينا الشربيني وعمرو دياب، أو عودتهما لممارسة حياتهما الزوجية بشكل طبيعي.
وأكد المصدر ، أن الخلاف بين دينا الشربيني وعمرو دياب مازال قائما، دون توضيح للسبب الحقيقي الذي أدى للخلاف، والذي تردد أنه بسبب رغبتها في إعلان الزواج رسمياـ وإقامة حفل زفاف، واستمرار حياتهما الزوجية بشكل طبيعي من إشهار وإنجاب وهكذا.
وعلم "صدى البلد" من مصدر مقرب من "الهضبة" أنه لا صحة لصلح دينا الشربيني وعمرو دياب، أو عودتهما لممارسة حياتهما الزوجية بشكل طبيعي.
وأكد المصدر ، أن الخلاف بين دينا الشربيني وعمرو دياب مازال قائما، دون توضيح للسبب الحقيقي الذي أدى للخلاف، والذي تردد أنه بسبب رغبتها في إعلان الزواج رسمياـ وإقامة حفل زفاف، واستمرار حياتهما الزوجية بشكل طبيعي من إشهار وإنجاب وهكذا.
وترددت خلال الساعات الماضية شائعة ارتباط الهضبة عمرو دياب، بالفنانة ايمى سالم بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى عددا من الصور التى تجمعهما، ونرصد لكم فى التقرير التالى 3 شائعات ارتباط طاردت الهضبة .
وكان أحدث ظهور للثنائي سويا في حفل عمرو دياب بمهرجان الجونة السينمائي التي انتهت فعالياته الشهر الماضي.
من ناحية اخرى طرح عمرو دياب أغنيته الجديدة "الجو جميل" وذلك عبر تطبيق أنغامي وهي من كلمات محمد القياتي، لحن محمد يحيى، توزيع أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس.
وكان عمرو دياب، قد طرح منذ فترة أغنيته الجديدة “أهي أهي”، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو ،و من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب.
شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".
يذكر أن احدث أعمال دينا الشربينى مسلسل "لعبة النسيان" والذى عرض فى رمضان الماضى 2020 وشارك فى بطولته مصطفى فهمى.
وتدور أحداث المسلسل حول استيقاظ رقية بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في الست سنوات الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.
وتنتظر دينا الشربينى عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والذى تشارك فى بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى وتأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.