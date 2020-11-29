وصلة في السخان تتسبب بحريق شقة سكنية أمام نفق السخنة - المقطم

كشفت المعاينة الأولية التى أجراها رجال الأمن، عن أن سبب احتراق شقة سكنية بكمبوند أمام نفق السخنة - المقطم، وصلة كهربائية فى السخان قام بالامس صاحب الشقة باستدعاء كهربائي لتركيبها وهى السبب فى اشتعال النيران وتدمير محتويات الشقة بالكامل.





كما تبين من المعاينة أن النيران امتدت لتلتهم شقة تعلو الشقة المحترقة بالطابق الرابع وتدمير أجزاء منها، فيما تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من محاصرة كرات اللهب قبل أن تمتد لباقى الشقق بالعقار.





وقد استعجلت النيابة العامة تقرير المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق ، فيما تبين من التحريات الأولية التي أجراها رجال مباحث قسم شرطة المقطم، أنه لا توجد أى شبهة جنائية فى الحريق، وتم الاستماع إلى أقوال صاحبي الشقتين المحترقتين، وكذا شهود العيان وتولت النيابة التحقيق .





البداية كانت عندما تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق حريق داخل شقة فى الطابق الرابع بكمبوند امام نفق السخنة - المقطم .





على الفور تم توجيه ٣ سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ ، حيث نجحت القوات من محاصرة كرات اللهب التى التهمت محتويات الشقة بالكامل دون إصابات ، وتم انقاذ الشقق والمحال المجاورة بالعقار .





وقد تسبب تصاعد ألسنة النيران والدخان الكثيف في إحداث حالة من الفزع لدى الاهالي واصحاب المحلات التجارية أسفل العقار محل البلاغ .





تم تحرير محضر وجار إخطار النيابة العامة للوقوف على سبب الحريق وكشف ملابساته لبيان ما إذا كان هناك شبه جنائية من عدمه .



