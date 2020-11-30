وزير الشباب: لا نتهم مجلس الزمالك.. وأشكر إدارة الأهلي على نبذ التنمر

وتابع "أشكر الأمن المصري على ملاحقة كل المتنمرين، ونطمئن الناس على أن أي خروج عن النص ستتم مواجهته، وما رأينه بعد المباراة وتهنئة مجلس الزمالك للأهلي أمر تربوي يحترم".





وعن صدور قرار إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، قال الدكتور أشرف صبحي، "بعد صدور القرار خرج مجلس إدارة الزمالك بكل سهولة ولكل شخص حق الدفاع عن موقفه وأشكر المجلس على احترام القانون".





واوصل:" اللجنة القانونية رأت إيقاف مجلس إدارة الزمالك وتحويل نتائج التفتيش للنيابة العامة ولا نهتم أحدا حتى يتم التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية من النيابة ووفقا للائحة في الزمالك نصت على إدارة النادي من ثلاثة مستشارين".



