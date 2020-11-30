ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الشباب: لا نتهم مجلس الزمالك.. وأشكر إدارة الأهلي على نبذ التنمر

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 12:48 ص
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
Advertisements
حسام الحارتي
وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب؛ بعد بيان نبذ التعصب الذي أصدره.

وقال أشرف صبحي، في مداخلة هاتفية على فضائية "أون تايم سبورتس"، "أهنئ الأهلي بفوزه ببطولة أفريقيا، والزمالك على وصوله للنهائي، وأشكر الرسالة التربوية من الأهلي ومحمود الخطيب، الذي بعد شكره للمنظومة الحكومية، رفض التصرف الذي أظهر التنمر والتعصب".

وتابع "أشكر الأمن المصري على ملاحقة كل المتنمرين، ونطمئن الناس على أن أي خروج عن النص ستتم مواجهته، وما رأينه بعد المباراة وتهنئة مجلس الزمالك للأهلي أمر تربوي يحترم".

وعن صدور قرار إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، قال الدكتور أشرف صبحي، "بعد صدور القرار خرج مجلس إدارة الزمالك بكل سهولة ولكل شخص حق الدفاع عن موقفه وأشكر المجلس على احترام القانون".

واوصل:" اللجنة القانونية رأت إيقاف مجلس إدارة الزمالك وتحويل نتائج التفتيش للنيابة العامة ولا نهتم أحدا حتى يتم التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية من النيابة ووفقا للائحة في الزمالك نصت على إدارة النادي من ثلاثة مستشارين".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أداء رجولي.. وزير الرياضة يهنئ الأهلي بالتأهل لنهائي أبطال أفريقيا

وزير الرياضة: نبحث آليات مواجهة التعصب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

جامعة مصر تكرم وزير الرياضة وكمال درويش وإسلام الشاطر وعمر ربيع ياسين

لا حظر للمقاهى والمباراة مذاعة أرضيا.. وزير الرياضة: نهائي دوري أبطال إفريقيا بدون جماهير

أشرف صبحي: مباراة القمة بدون جمهور.. ومن حق اتحاد الكرة منع أي رئيس نادي من حضور المباريات

بعد التنمر على شيكابالا.. نواب: لابد من تطبيق القانون للتصدي لهذه الظاهرة.. وما حدث غير لائق بجماهير الكرة المصرية

ترشيحاتنا

حسين الشحات يعلق على التنمر ضد شيكابالا.. ويوجه رسالة لجمهور الأهلي

حيثيات تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادى الزمالك

عاجل.. وفاة أسطورة السنغال بابا ديوب

مجلس الزمالك لم يحل.. تعليق صادم لـ نبيل الحلفاوي بعد عزل مرتضى منصور

وزير التربية التعليم: غلق أو تعليق الدراسة أمر غير مطروح

انهار من البكاء.. استقالة أمير مرتضى من الزمالك بعد حل مجلس الإدارة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة قتل.. التحقيق مع طبيب «مارادونا» في وفاته غير الطبيعية

ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم والعسل معا قبل النوم

أفضل طريقة لعمل التبولة سهلة وسريعة