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سيارات

بيع 178 ألف سيارة في مصر خلال 10 أشهر

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
على الرغم من تأثير ظروف كورونا في مبيعات السيارات بمصر، أعلن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري المايك عن مبيعات السيارات في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020 ، لذلك حققت زيادة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، ورغم الظروف الصعبة، التي مر بها السوق المصري  خلال هذه الفترة السابقة بسبب انتشار فيروس كورونا ، وقالت تقرير الاميك أن المبيعات وصلت إلى 177.901 الف سيارة. 

وحقق السوق بذلك زيادة في المبيعات تبلغ 24 % تقريا عن نفس الفترة من 2019 التي شهدت لبيع 143.519 الف سيارة ، وجاءت المبيعات على النحو التالي.

وصلت مبيعات السيارات الملاكي إلى 127.045 ألف سيارة ، بزيادة 26% عن 2019 ، والذي سجل 100.610 ألف سيارة بينما الأتوبيسات 21.853 ألف أتوبيس بزيادة 40 % عن نفس الفترة من 2019 .، اما النقل 29 ألف شاحنة بزيادة 6% عن العام الماضي والذي سجل 27.315 ألف شاحنة.

وبالإضافة إلى ذلك تم الأعلان عن بيع سيارات مجمعة محليا في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020 ، وذلك بواقع 27.718 ألف سيارة بزيادة 2% عن 2019 كما تم بيع 105.183 ألف سيارة مستوردة زيادة 55 5 ، وذلك عن نفس الفترة من 2019 ، والتي شهدت بيع 72.137 ألف سيارة.

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