بيع 178 ألف سيارة في مصر خلال 10 أشهر

على الرغم من تأثير ظروف كورونا في مبيعات السيارات بمصر، أعلن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري المايك عن مبيعات السيارات في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020 ، لذلك حققت زيادة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، ورغم الظروف الصعبة، التي مر بها السوق المصري خلال هذه الفترة السابقة بسبب انتشار فيروس كورونا ، وقالت تقرير الاميك أن المبيعات وصلت إلى 177.901 الف سيارة.



وحقق السوق بذلك زيادة في المبيعات تبلغ 24 % تقريا عن نفس الفترة من 2019 التي شهدت لبيع 143.519 الف سيارة ، وجاءت المبيعات على النحو التالي.



وصلت مبيعات السيارات الملاكي إلى 127.045 ألف سيارة ، بزيادة 26% عن 2019 ، والذي سجل 100.610 ألف سيارة بينما الأتوبيسات 21.853 ألف أتوبيس بزيادة 40 % عن نفس الفترة من 2019 .، اما النقل 29 ألف شاحنة بزيادة 6% عن العام الماضي والذي سجل 27.315 ألف شاحنة.



وبالإضافة إلى ذلك تم الأعلان عن بيع سيارات مجمعة محليا في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020 ، وذلك بواقع 27.718 ألف سيارة بزيادة 2% عن 2019 كما تم بيع 105.183 ألف سيارة مستوردة زيادة 55 5 ، وذلك عن نفس الفترة من 2019 ، والتي شهدت بيع 72.137 ألف سيارة.



