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فن

في ذكرى رحيله.. سبب وفاة بول ووكر

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 06:33 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تحل اليوم 30 نوفمبر ذكرى وفاة الفنان العالمي بول ووكر.

توفى النجم العالمى الشهير "بول ووكر" بطل سلة أفلام "فاست فاريوس" الشهيرة فى حادث سير مأساوى بتاريخ 30 نوفمبر 2013، بعدما كان بجوار صديقه فى سيارة بورش خارقة، يسيران بسرعة عالية ليصطدما بشجرة، بعدما فقد قائدها السيطرة عليهًا تمامًا، وتحطمت السيارة تمامًا، ولقي كلًا منهما حتفه على الفور فى حادث أحزن العديد من الملايين حول العالم.

وعندما سمعت ابنة "ووكر" بالخبر نفت حدوث ذلك بسبب السرعة الجنونية، حيث التقطت الكاميرات المثبتة على الطريق خط سير السيارة، والتى لم تبدو تسير بسرعة كبيرة، الأمر الذى شكك فى سلامة سيارات بورش الألمانية العريقة، وأشار بأصابع الاتهام تجاهها.

وبالفعل نظرت القضية فى المحاكم، ونجحت "بورش" فى إثبات أن الخطأ كان لدى "بول" وصديقه، وأن السيارة تحولت لكرة لهب بعد اصدامها بالشجرة، وأنهت على حياة الإثنين على الفور.

ولسوء الحظ كان "ووكر" الذى يبلغ من العمر 40 عامًا لم ينهى مشاهده في نسخة سلسلة الأفلام الشهيرة، وكان من المفترض عرض الفيلم فى عام 2015، وعوضاَ عن وفاته تم استكمال مشاهده بتقنية الهيليوم.

ونشرت تقرير أن البورش التى كان يقودها "ووكر" كانت تحتوى على العديد من المشاكل فى القيادة، فى نفس الوقت التى كانت تسير فيه السيارة بسرعة 100 ميل فى الساعة.

ولم يتناول "بول" أو صديقه أى أنواع من الكحوليات والمخدرات، حيث ربط كل منهما أحزمة المان ولكن السرعة الزائدة أطاحت بحياتهما، ورفضت الدعوى التى كانت تفيد بأن السيارة لاتصلح للقيادة على الطريق.

وتم إقامة نصب تذكاري لـ"بول ووكر" من قبل أصدقائه وفاء له.

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