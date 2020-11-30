ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد تجاهل الأطباء أعراضها 15 مرة.. السرطان ينهي حياة شابة في مقتبل العمر

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 07:31 ص
بعد تجاهل الأطباء
بعد تجاهل الأطباء أعراضها.. شابة تلقى حتفها بسبب السرطان
Advertisements
هدير علاء
تناولت تقارير وسائل إعلام بريطانية تفاصيل حالة مريضة في مقتبل العمر توفيت جراء إصابتها بمرض سرطان عنق الرحم عن عمر يناهز 23 عامًا، وذلك بعد أن تجاهل الأطباء أعراضها المرضية 15 مرة باعتبار أنها كانت ماتزال صغيرة في السن، ومن ثم فإنها لم تكن في حاجة إلى إجراء مسحة عنق الرحم، لكن المرض أنهى حياتها في غضون عام واحد.

وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن المريضة "إيما سوين"، وهي من جنوب العاصمة لندن، طلبت من طبيبها إجراء اختبار المسحة مرارًا وتكرارًا وكان الرد الذي تلقته في كل مرة أنه لا داع له وأنها تبالغ في قلقها، وذلك رغم معاناتها من أعراض سرطان عنق الرحم، لكن الفحوصات الطبية أكدت بعد مضي حوالي سبعة أشهر إصابتها بالمرض الخبيث.


وأفاد تقرير "ديلي ميل" بأن الطبيب الذي استشارته "إيما" بشأن حالتها كان قد زعم في البداية أن حبوب منع الحمل التي كانت تتناولها هي السبب في أعراضها المرضية، لكنه اضطر للاعتراف فيما بعد بأن اختبار المسحة المبكر الذي رفضه كان من الممكن أن يساعد في التشخيص المبكر لحالتها ويلعب دورًا في إنقاذ حياتها.

يشار إلى أن المريضة طلبت من طبيبها الموافقة على إجراء مسحة عنق الرحم بعد أن بدأت تعاني من أعراض معروفة للمرض وتواصلت معه بشأنها حوالي 15 مرة على مدار 4 أشهر، لكنها كانت تتلقى الرد نفسه، ونُصحت بتغيير حبوب منع الحمل التي كانت تستخدمها.


وتحدث والد المريضة ويُدعى "دارين سوين" عن معاناتها مع السرطان بعد تجاهل الأطباء لأعراضها المرضية في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية في الآونة الأخيرة، حيث أكد أنه لن يسامح هؤلاء الذين تجاهلوا معاناة ابنته أبدًا، مضيفًا أن طبيبها قال لها إن قلقها لا داعٍ لها، وقد كلف خطأ الطبيب ابنته حياتها.

وأشار الأب خلال تصريحاته إلى أنه تلقى في أعقاب وفاة "إيما سوين" خطاب اعتذار من المؤسسة الطبية التي يتبعها الطبيب الذي أخطأ في تشخيص حالتها، كما أكد متحدث باسم هذه المؤسسة أنه قد تمت مراجعة الإجراءات المتبعة "لضمان تعلم الدرس" من المأساة التي حلت بالمريضة وعائلتها.
بعد تجاهل الأطباء أعراضها 15 مرة.. السرطان ينهي حياة شابة في مقتبل العمر
بعد تجاهل الأطباء أعراضها 15 مرة.. السرطان ينهي حياة شابة في مقتبل العمر
بعد تجاهل الأطباء أعراضها 15 مرة.. السرطان ينهي حياة شابة في مقتبل العمر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الكشف المبكر ينقذ الدول المتقدمة من سرطان عنق الرحم.. فيديو

بفارق 5 أشهر.. مريضة تتحدث عن معاناتها بسبب إصابتها بـ كورونا مرتين

بعد خطأ الأطباء في التشخيص .. مريضة تفقد أسنانها خلال عامين بسبب السرطان

الأطباء فشلوا في التشخيص.. اكتشاف إصابة طفلة بنوع نادر من السرطان

بعد معاناتها من صداع نصفي لأشهر.. فتاة تتلقى مفاجأة مؤلمة

ترشيحاتنا

أكثر من طريقة للتخلص من دهون البطن العنيدة خلال وقت قصير

أبو شُقة: أي تشريع لابد أن يكون مطابقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية

بسبب اضطراب وراثي نادر.. طفلة رضيعة لا تبكي أبدًا وتبتسم في كل حالاتها.. شاهد

رغم عدم ظهور أي أعراض للحمل.. مراهقة تنجب طفلة في حمام مستشفى بمفردها

وزير الرياضة: مش هنسكت على التعصب ويحق لـ مرتضى منصور الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة

أحمد عيد عبد الملك عن إدارة نادي الزمالك الجديدة: "ليها تاريخ وبيحبوا النادي فعلًا"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تجاهل الأطباء أعراضها 15 مرة.. السرطان ينهي حياة شابة في مقتبل العمر

علامة جديدة في الأنف.. إنذار مبكر للإصابة بفيروس كورونا

بسبب اضطراب وراثي نادر.. طفلة رضيعة لا تبكي أبدًا وتبتسم في كل حالاتها.. شاهد