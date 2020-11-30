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تعليم

اليوم.. فتح باب التقديم للمسابقات الفنية بجامعة الدلتا التكنولوجية

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 08:33 ص
جامعة الدلتا التكنولوجية
جامعة الدلتا التكنولوجية - أرشيفية
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قسم التعليم

أعلنت إدارة رعاية الطلاب بجامعة الدلتا التكنولوجية برعاية الدكتور علوي الخولي رئيس الجامعة عن بدء التقديم للمسابقات في المجالات الآتية :-

(المعرض الفني للرسم - الفنون التشكيلية والأشغال الفنية واليدوية - والتصوير الفوتوغرافي) ، على أن يتم تلقي طلبات التقديم اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 30/11/2020 وحتى يوم 10/12/2020 ، حيث يتم تقديم طلبات الالتحاق بإدارة رعاية الشباب .

 وأوضح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية أنه سيتم عقد امتحانات الميتد تيرم فى موعدها المحدد 5/12  ، وسيتم الإعلان عن الجدول فور الانتهاء منه ، 

وأكد على استمرار أعمال التعقيم والتطهير بالجامعة بصفة دورية والتشديد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية المقررة سواء للطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس ، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا .

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وأشار إلى أنه لا يوجد حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا ، وأن الجامعة مع بداية العام الدراسي قامت بتقليل أعداد الطلاب داخل الجامعة و قاعة المحاضرات من خلال تقسيم الطلاب على مجموعات وفقا للايام المقررة للحضور ، بحيث تحتوي قاعات المحاضرات على نصف إجمالي العدد الذي تسع القاعات مراعاة لعدم تكدس الطلاب .

  موضحا أنه لم يتم رصد مخالفات سواء للطلاب أو العاملين وانه يتم قياس درجة الحرارة لكل طالب قبل دخوله إلى مقر الجامعة  للإطمئنان على حالته الصحية ، ووجود محاضرات توعوية للطلاب للتأكيد على التدابير الوقائية المتبعة لتجنب اى اصابات بفيروس كورونا .

وكانت جامعة الدلتا التكنولوجية قد وقعت أربع اتفاقيات تعاون مشترك لدعم الجانب العملي وتدريب طلاب الجامعة ، وذلك بمشاركة المهندس عبد المعطي مصطفى ، رئيس مجلس إدارة مجموعة الوقاية والتحكم .

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى وضع بروتوكول تعاون مشترك فى مجالات تبادل الخبرات واعداد كوادر مؤهلة لاستيعاب التكنولوجيات الحديثة وكيفية استخدامها واستغلالها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .

وكان رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية قد أوضح في تصريح خاص ل "صدى البلد" ، أنه يجب استغلال التطور التكنولوجي للإرتقاء بالمنظومة التعليمية ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية ، لان استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية يجعلها أسهل من حيث تلقي المقررات الدراسية كما أن المعرفة تكون أشمل من خلال الانفتاح على التكنولوجيا العالمية .
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