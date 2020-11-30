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أخبار العالم

روسيا تسجل 26338 إصابة جديدة و368 حالة وفاة بفيروس كورونا

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:14 ص
روسيا تسجل 26338
روسيا تسجل 26338 إصابة جديدة و368 وفاة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت السلطات الصحية 26338 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يعكس تراجعا في الحصيلة السابقة حيث سجلت البلاد أمس 26683 حالة.

وقال مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 2,295,654 منذ تفشي الوباء.

كما سجلت السلطات 368 حالة وفاة جديدة خلال نفس التوقيت، ليبلغ إجمالي الوفيات 39,895 حالة.

فيما سجلت موسكو 6511 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتبعتها سانت بطرسبرج بـ 3691 حالة.

وفقًا لبيانات مركز الأزمات، يوجد حاليًا 477055 حالة إصابة نشطة بفيروس كورونا في روسيا.

يذكر أن روسيا، سجلت الجمعة الماضي، أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك للمرة الأولى منذ تفشي الوباء في البلاد.

وكانت روسيا أعلنت الثلاثاء الماضي، أن لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا ثبتت فعاليته بنسبة 95%؛ وذلك بعد 42 يوما من إجراء التجارب.

ونشر الحساب الخاص باللقاح الروسي "سبوتنيك – V"، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها إن النتائج المؤقتة للدراسات التي تجرى على اللقاح بعد مرور 42 يوما من إعطاء الجرعة الأولى منه.

وأسفرت تلك النتائج عن فعالية اللقاح بنسبة 95%، بشرط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح. 

وأشارت النتائج إلى أن فعالية "سبوتنيك – V" كانت قد وصلت في اليوم 28 من تلقي الجرعة الأولى (اليوم السابع من تلقي الجرعة الثانية) إلى 91.4%، لكنها بلغت 95% في اليوم 42، بعد الجرعة الأولى (اليوم 21 بعد الجرعة الثانية)، بعدما يكون المتطوعون قد شكلوا بالفعل استجابة مناعية مستقرة.

وفي وقت سابق، كشف الحساب التابع للقاح "سبوتنيك" الروسي ضد فيروس كورونا، عن التكاليف المتوقعة له، عقب الأنباء التي خرجت عن الأسعار المتوقعة لشراء لقاحات فيروس كورونا الواعدة والمنتظر طرحها قريبًا.

وقال الحساب التابع للقاح "سبوتنيك-V" على موقع "تويتر"، إنه سيكون أقل بكثير من سعر لقاحي "فايزر" و"موديرنا".

وجاء في تعليق نشر على الحساب الرسمي لـ"سبوتنيك": "الأسعار المعلنة والبالغة 19,5 دولار لجرعة من لقاح "فايزر" وما بين 25 و37 دولارا لجرعة من لقاح "موديرنا"، تعني في الواقع أن التكاليف ستبلغ 39 دولارا و 50-74 دولارا تباعا للشخص الواحد، حيث يحتاج الشخص الواحد إلى جرعتين من لقاحات فايزر وموديرنا وسبوتنيك".

وأضاف التعليق: "سعر سبوتنيك-V سيكون أقل بكثير".
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