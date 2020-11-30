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اقتصاد

تراجع الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 30-11-2020

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 10:44 ص
الطماطم
الطماطم
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مايكل عياد
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة؛ تراجع ملحوظ على أغلب المنتجات، في مستهل تعاملات اليوم، الإثنين الموافق 30-11-2020؛ طبقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر الموقع الرسمي لها.

وتراجع سعر الكيلو الواحد من الطماطم  بحوالي نصف جنيها، وسجلت من 2.25 إلى 6 جنيهات، والبطاطس تراوحت بين 1.50 و3 جنيهات ، اما البصل فظل على تسعيرته السابقة بـ5.5 جنيه للكيلو.

أما الكوسة فتراجعت جنيها كاملا، حيث وصل سعرها إلى 3 جنيهات للكيلو بعد أن كانت أمس الأحد 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر "دون عروش" ما بين 3 و5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء بـ4.5 جنيه، والباذنجان البلدي ارتفع بقيمة 25 قرشا ليسجل 3.75 جنيه للكيلو، والرومي بـ3 جنيهات.

ووصل سعر الباذنجان الأبيض لـ3.5 جنيه للكيلو، والفلفل الرومي البلدي بـ 5 جنيهات، والصوب منه بـ4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بـ5 جنيهات، والصوب منه بـ 3 جنيهات، والفلفل الألوان بـ 18 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الملوخية نحو 4 جنيهات للكيلو، والخيار البلدي بـ3.5 جنيه، والصوب منه بـ5 جنيهات، والسبانخ بـ 4 جنيهات، والقلقاس بـ 5 جنيهات، والبطاطا بـ3 جنيهات للكيلو، أما الثوم فوصل سعر الكيلو منه إلى 27 جنيها، واللفت بـ 1.25 جنيه للكيلو.

وعلى صعيد الفاكهة، فقد وصل سعر كيلو البرتقال البلدي والسكري من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، وأبو سرة بـ4.5 جنيه، والجريب فروت بـ 5 جنيهات للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الليمون البلدي 8 جنيهات، والأضاليا بـ3 جنيهات، والعنب الكرمسن بـ11 جنيها، والأحمر الرومي بـ5 جنيهات، أما التفاح الإيطالي فوصل لـ23 جنيها للكيلو.
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