تراجع الطماطم.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 30-11-2020





وتراجع سعر الكيلو الواحد من الطماطم بحوالي نصف جنيها، وسجلت من 2.25 إلى 6 جنيهات، والبطاطس تراوحت بين 1.50 و3 جنيهات ، اما البصل فظل على تسعيرته السابقة بـ5.5 جنيه للكيلو.





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أما الكوسة فتراجعت جنيها كاملا، حيث وصل سعرها إلى 3 جنيهات للكيلو بعد أن كانت أمس الأحد 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر "دون عروش" ما بين 3 و5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء بـ4.5 جنيه، والباذنجان البلدي ارتفع بقيمة 25 قرشا ليسجل 3.75 جنيه للكيلو، والرومي بـ3 جنيهات.





ووصل سعر الباذنجان الأبيض لـ3.5 جنيه للكيلو، والفلفل الرومي البلدي بـ 5 جنيهات، والصوب منه بـ4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بـ5 جنيهات، والصوب منه بـ 3 جنيهات، والفلفل الألوان بـ 18 جنيها.





وبلغ سعر كيلو الملوخية نحو 4 جنيهات للكيلو، والخيار البلدي بـ3.5 جنيه، والصوب منه بـ5 جنيهات، والسبانخ بـ 4 جنيهات، والقلقاس بـ 5 جنيهات، والبطاطا بـ3 جنيهات للكيلو، أما الثوم فوصل سعر الكيلو منه إلى 27 جنيها، واللفت بـ 1.25 جنيه للكيلو.





وعلى صعيد الفاكهة، فقد وصل سعر كيلو البرتقال البلدي والسكري من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، وأبو سرة بـ4.5 جنيه، والجريب فروت بـ 5 جنيهات للكيلو.





وبلغ سعر كيلو الليمون البلدي 8 جنيهات، والأضاليا بـ3 جنيهات، والعنب الكرمسن بـ11 جنيها، والأحمر الرومي بـ5 جنيهات، أما التفاح الإيطالي فوصل لـ23 جنيها للكيلو.

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة؛ تراجع ملحوظ على أغلب المنتجات، في مستهل تعاملات اليوم، الإثنين الموافق 30-11-2020؛ طبقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر الموقع الرسمي لها.