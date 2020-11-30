شروط التقديم في مسابقة التواصل الاجتماعي لجامعة القاهرة ودورها فى نشر الشائعات

ومن أهم المسابقات التى تحظى بإقبال كبير من قبل الطلاب، مسابقة البحوث والتى تقع تحت عنوان "وسائل التواصل الاجتماعى ودورها فى نشر الشائعات" .

- شروط التقديم

* أن يقدم البحث فيما لايزيد عن 20 صفحة ويكتب على الكمبيوتر بخط arial 14 تباعد مفرد وباللغة العربية .

* أن يدعم البحث بالمراجع والاحصائيات مع اتباع المنهج العلمى فى الكتابة .

* أن يضع الطالب رؤيته الشخصية فى موضوع البحث .

* أن يتم مراعاة القواعد اللغوية والنحوية بالبحث .

* على ان تحتوى الصفحة الاولى من البحث على اسم البحث واسم الطالب ومرفق بها صورة الكارنية والبطاقة .

يمنح للطلاب الفائزين جوائز مالية

المركز الأول : 500 جنيه

المركز الثانى : 400 جنيه

المركز الثالث : 300 جنيه

المركز الرابع : 200 جنيه

المركز الخامس : 100 جنيه

كما يتم المشاركة فى المسابقة وارسال الاعمال المقدمة من خلال هذا البريد الإلكتروني:

وكان الدكتور محمد الخشت، قد أكد أن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية.





يشار إلى أن جامعة القاهرة أطلقت منذ 3 سنوات مشروعًا لتطوير العقل المصري، وأعدت وثيقة الثقافة والتنوير والتي حددت هوية الجامعة ومسارات عملها لتفعيل دور الجامعة كأحد أهم المؤسسات التنويرية التي يقع عليها الدور الأكبر في بناء شخصية الإنسان المصري، وخلال هذه الفترة أطلقت الجامعة مسابقات في التفكير النقدي وريادة الأعمال بين طلابها وأساتذتها، وأعدت أكبر خريطة للأنشطة الطلابية والمعسكرات التدريبية لإعداد قادة المستقبل، وأطلقت المبادرات الشبابية، واستضافت رموز الفكر والثقافة والسياسة والدين في صالونها الثقافي، وأسست أول حاضنة لريادة الأعمال على مستوى الجامعات، وكونت أول أوركسترا جامعي.