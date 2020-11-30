لحيازة أدوية منتهية الصلاحية .. ضبط مخزن غير مرخص غرب الإسكندرية

تمكنت مديرية التموين بالإسكندرية، ممثلة في إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال، رئيس الرقابة بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث تموين برج العرب بضبط مخزن للأدوية غير مرخص بمنطقة برج العرب وحيازة أدوية منتهية الصلاحية.

وبحسب بيان، جرى ضبط 168 كرتونة بداخل كل كرتونة بداخلها آلاف الأقراص من "كونيدا جليمبريد 2 مجم" منتهية الصلاحية، و38 كرتونة بداخل كل كرتونة 180 علبة بكل علبة 2 شريط بكل شريط 10 كبسولة جيلاتينية رخوة سوبر ستار (مكمل غذائي) منتهية الصلاحية، وعدد 285 كرتونة بداخل كل كرتونة 25 زجاجة الواحدة 125 مم فور فينت منتهية الصلاحية.

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واتُخذت الإجراءات القانونية نحو هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

يأتي هذا وفقًا لتعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على قطاع المستلزمات الطبية والمخازن حفاظا على صحة المواطنين.

يذكر أن نقابة الصحفيين بالإسكندرية عقدت لقاءً مع المحاسب محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حول دور مديرية التموين والتجارة الداخلية في تقديم الخدمات للمواطنين وأهم إنجازات المديرية، في حضور المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، وفي حضور أعضاء مجلس النقابة والعديد من الصحفيين والإعلاميين، استعرض المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية الملفات التموينية الهامة والحيوية و التي تم العمل عليها باحترافية خلال الفترة السابقة.

وتناول سعدالله ملف المخابز البلدية حيث يتم تشديد الرقابة على المخابز والحرص على إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات يليق بالمواطنين والمحافظة على الدعم المقدم من الحكومة للمواطنين وأصبحت الإسكندرية تتميز بإنتاج رغيف خبز ذو مواصفات فنية محترمة ولا يوجد تكدس على المخابز لتوافر المخابز البلدية.

وبالنسبة لملف مواجهة ارتفاع الأسعار، قال سعدالله تمكننا من ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة و تنافسية عن الأسواق في جميع منافذ الوزارة من مجمعات استهلاكية و بقالين تموين و مشروع جمعيتي بالإضافة إلى منافذ القوات المسلحة ومنافذ وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن المواطن لم يشعر بوجود أي أزمة خلال فترة الماضية مع انتشار فيروس كورونا.

وأشار سعدالله إلى تحويل المكاتب التموينية إلى مراكز خدمات تدار الكترونيا من خلال تطبيق سياسة التحول الرقمي واستعراض تجربة صم عدة مكاتب بمركز واحد لتستفيد الإسكندرية بسبعة مراكز ضمت خلالها عدد 14 مكتبا تموينيا من اصل 25 مكتبا.