ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تحرك جديد .. جرد خزينة الزمالك قبل تسليمها إلى اللجنة المؤقتة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:15 م
مقر نادي الزمالك
مقر نادي الزمالك
Advertisements
ملك موسي
قامت  لجنة من مديرية الشباب والرياضة بجرد  خزينة الزمالك قبل  تسليمها للجنة المؤقتة التي تم تعيينها لإدارة النادي بعد قرار حل مجلس إدارة القلعة البيضاء. 

وتسلمت اليوم  اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، كافة الأمور داخل النادي  بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة  وقررت اللجنة مخاطبة  البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التى يتعامل معها نادى الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات، ليكون أحد أفراد اللجنة الجديدة بدلا من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك السابق.

كانت  اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك وصلت إلى مقر القلعة البيضاء اليوم لتسلم مهام عملها، وتضم كل من أحمد بكرى  رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة رئيسا للجنة وهشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإسئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد سيد عطية على أحمد  المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.


وكانت وزارة الشباب والرياضة قررت إحالة المخالفات الماليه الواردة بتقرير لجنة بنادي  في الزمالك  وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة وتقرر إيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شؤون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما ستسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حيثيات تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادى الزمالك

وزير الرياضة: مخالفات الزمالك كانت واضحة قبل نهائي القرن.. واخترنا الوقت المناسب للإعلان

بعد واقعة شيكابالا.. أشرف صبحي: مش هنسكت على التعصب

بعد رحيل أمير مرتضى.. تعيين عبد الحليم علي مديرا للكرة بالزمالك

اليوم.. الاجتماع الأول للجنة المكلفة بإدارة الزمالك

لتسلم مهام عملها.. اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك تصل مقر القلعة البيضاء

ترشيحاتنا

بعد رحيل مرتضى منصور عن النادي..رسالة مؤثرة من فرجاني ساسي له

بالإعدام وقطع العلاقات.. زعيم كوريا الشمالية يواجه كورونا بإجراءات مخيفة

الاعلى للآثار يحيل واقعة تصوير فتاة بملابس فرعونية الى النيابة

أخبار الرياضة.. ماذا قال شيكابالا لـ أمير مرتضي بعد رحيله عن الزمالك؟.. وقف جميع الأنشطة الرياضية في نادي سموحة

هدفي في الزمالك لا ينسى.. أفشة يكشف الفارق بين فايلر وموسيماني

دعوى من هاني زادة لبطلان قرار استبعاد مجلس إدارة الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث بالجسم عند تناول عصير الأفوكادو ؟.. فوائد صحية مذهلة

هل معجون الأسنان يحمي من كورونا؟.. دراسة تحسم الجدل

سعر حقيبة ياسمين صبري وفساتين زفاف درة.. إطلالات أثارت الجدل خلال شهر نوفمبر