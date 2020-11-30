جلسة لـ باتشيكو وعبد الحليم علي مع لاعبي الزمالك

عقد البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك وعبد الحليم علي عضو اللجنة ومدير الكرة جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض للحديث معهم ومطالبتهم بالتركيز في الفترة الحالية استعدادا للقاء طلائع الجيش في نصف نهائي الكأس المقرر لها غدا باستاد برج العرب.
ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق مساء اليوم بالاسكندرية استعدادا للقاء المقبل أمام الطلائع.
ووفر الزمالك حافلة جديدة للاعبين بعد تحطم الحافلة السابقة عقب لقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكانت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي أصدرت قرارا بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى المخالفات المالية والإدارية التى رصدها تقرير لجان التفتيش على القلعة البيضاء .
وعينت وزارة الشباب والرياضة لجنة المؤقتة لادارة نادي الزمالك لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى المخالفات أو انتهاء فترة المجلس المتبقية أيهما أقرب .
وتشكلت اللجنة القضائية التي تدير الزمالك من المستشار أحمد بكري رئيسا وعضوية كل من المستشار هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ، والمستشار محمد سيد عطية، المحام العام الأول.
وعقد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكري، اجتماعها الأول لتحديد أوليات العمل خلال الفترة المقبلة.
ويستقر أعضاء اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك صباح اليوم على موعد عقد الاجتماع سواء عصرا أو مساء اليوم بمقر النادي.