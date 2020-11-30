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رياضة

جلسة لـ باتشيكو وعبد الحليم علي مع لاعبي الزمالك

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 03:07 م
عبد الحليم علي
عبد الحليم علي
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ملك موسي
عقد البرتغالي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك وعبد الحليم علي عضو اللجنة ومدير الكرة جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض للحديث معهم ومطالبتهم بالتركيز في الفترة الحالية استعدادا للقاء طلائع الجيش في نصف نهائي الكأس المقرر لها غدا باستاد برج العرب.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق مساء اليوم بالاسكندرية استعدادا للقاء المقبل أمام الطلائع.

ووفر الزمالك حافلة جديدة للاعبين بعد تحطم الحافلة السابقة عقب لقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي أصدرت قرارا بإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى المخالفات المالية والإدارية التى رصدها تقرير لجان التفتيش على القلعة البيضاء .

وعينت وزارة الشباب والرياضة لجنة المؤقتة لادارة نادي الزمالك لحين انتهاء تحقيقات النيابة فى المخالفات أو انتهاء فترة المجلس المتبقية أيهما أقرب .

وتشكلت اللجنة القضائية التي تدير الزمالك من المستشار أحمد بكري رئيسا وعضوية كل من المستشار هشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ، والمستشار محمد سيد عطية، المحام العام الأول.

وعقد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكري، اجتماعها الأول لتحديد أوليات العمل خلال الفترة المقبلة.

ويستقر أعضاء اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك صباح اليوم على موعد عقد الاجتماع سواء عصرا أو مساء اليوم بمقر النادي.
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