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منوعات

مايك تايسون يعترف بتدخين الماريجوانا خلال مباراته الأسطورية الأخيرة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 04:38 م
صدى البلد
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أحمد شريف

اعترف الملاكم العالمي مايك تايسون بتدخين الماريجوانا خلال مواجهته لمنافسه الملاكم روي جونز جونيور في مباراة تاريخية اعادت مايك إلى الملاكمة مجددا بعد اعتزاله منذ عدة سنوات، معلقا بأنه عليه أن يدخن الماريجوانا.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، جاءت تصريحات أسطورة الملاكمة بعد الانتهاء من  جولاته الثمانية، ضد جونز جونيور في مركز ستابلز في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا.


 قال تايسون ، 54 عامًا ، للصحفيين خلال استعداده  اول معركة له منذ 15 عامًا ، لا يمكنني التوقف عن تدخين الماريجوانا.


واضاف: "لقد دخنت أثناء المعارك أنا فقط يجب أن أدخن، أنا آسف. أنا مدخن ... أنا أدخن كل يوم.  لن أتوقف عن التدخين أبدًا".


قال تايسون إنه توقف عن تعاطي الكوكايين منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ، لكنه استمر في تدخين الماريجوانا.


 ذكرت USA Today أن جمعية مكافحة المنشطات التطوعية اختبرت كل ملاكم من أجل تحسين الأداء قبل القتال ، لكن الماريجوانا لم تكن مادة محظورة.


 انتهت مباراة الملاكمة الرائعة مساء السبت بالتعادل.


 تابع تايسون للصحفيين: "هذا أنا فقط".  ليس له تأثير علي من وجهة نظرى السلبية" متابعا "هذا فقط ما أفعله  ليس هناك بداية ، ولا نهاية هذا فقط يخدرني.  لا يخدر الألم.


 تقاعد تايسون من الملاكمة في عام 2005 بعد خسارة فادحة لبيتر ماكبرايد ، لكنه منذ ذلك الحين وضع ثقله وراء صناعة القنب.


اصطدم تايسون بصناعة الماريجوانا في عام 2016 مع Tyson Holistic Holdings ، التي تبيع سلع الماريجوانا بالإضافة إلى سلالات الماريجوانا الممتازة والمستخلصات والأكل.


 في مايو 2019 ، كان من بين 150 رياضيًا حاليًا وسابقًا ممن أيدوا التماسًا لإزالة الماريجوانا من قائمة المواد المحظورة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.


 بعد شهرين ، كشف في البودكاست الخاص به ، Hotboxin مع مايك تايسون ، أنه يدخن الماريجوانا بقيمة 40 ألف دولار شهريًا.

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