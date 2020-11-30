رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطرى

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور شعبان طه نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة السابق لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الطب البيطرى.









وأكد الدكتور "السعيد" حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة، مشيرا إلى أن لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطرى ضمت كلا من الدكتور محمد صبحى أبو سالم الأستاذ بقسم الطب الشرعى والسموم، والدكتور حاتم حسين بكري الأستاذ المتفرغ بقسم الطب الشرعى والسموم.





من ناحية أخرى استمعت اللجنة خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.





فى سياق متصل حصل طلاب جامعة بنها على ثلاث ميداليات بدورة الجامعات لمتحدي الإعاقة البارالمبية والذي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 19 جامعة فى الفترة من 25 – 29 نوفمبر الحالي بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية تحت شعار "الإعاقة.. منحة لا محنة".





وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية.





وقال الدكتور مصبح الكحيلي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة أن الطالبة روان السيد حصلت على الميدالية الفضية في لعبة تنس الطاولة، والطالبة تغريد إبراهيم حصلت على الميدالية البرونزية في لعبة رفع الأثقال، والطالب إسلام فارس حصل على الميدالية البرونزية في لعبة تنس الطاولة.





كما نظمت جامعة بنها قوافل طبية وبيطرية وزراعية لقرية كفر منصور بطوخ، وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلى.





جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها.





وتأتي هذه القوافل من خلال مبادرة وزارة الشباب والرياضة لدعم القرى الأكثر احتياجا وشارك في القوافل أساتذة وأعضاء هيئة التدريس وإداريين وطلاب من كليات الطب البشري والطب البيطري والزراعة والتربية الرياضية والإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.