القومي للمرأة ينظم "لقاء نائبات مجلس الشيوخ"

نظم المجلس القومى للمرأة اليوم "لقاء نائبات مجلس الشيوخ " وذلك بمشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس ، والسيدة فيبى فوزى وكيلة مجلس الشيوخ ، وعددًا من نائبات مجلس الشيوخ ، وحضور عددا من اعضاء المجلس القومى للمراة وهم المستشار سناء خليل ، النائبة الدكتورة هبه هجرس، القاضية أمل عمار ، الدكتورة نسرين البغدادى، والدكتورة رانيا يحيى.





استهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بتهنئة النائبات لوصولهن لهذا المنصب الرفيع بمجلس الشيوخ، وعبرت عن سعادتها بوجودهن فى قلب المجلس القومى للمرأة اليوم احتفاءً بوجودهن بمجلس الشيوخ ، مؤكدة سعادتها بعدد المقاعد التى حصلت عليها المرأة بالمجلس ، و بتنوع تخصصاتهن وخبراتهن مما يساهم فى ثقل تجربتهن داخل المجلس .





وتقدمت الدكتورة مايا مرسى بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمضاعفته نسبة المرأة في التعيينات بمجلس الشيوخ من 10 % إلى 20% .





وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ فخرها بوجود سيدة فى منصب وكيل مجلس الشيوخ ، قائلة" كان حلم وتحقق" ، ونفخر أمام العالم بوجود المرأة المصرية بقلب مجلس الشيوخ ليس من حيث عدد المقاعد فقط ولكن فى هذا المنصب الهام ، قائلة" بوجود وكيلة سيدة بمجلس الشيوخ نضمن خمسين بالمائه من المجلس"

واكدت رئيسة المجلس فخرها أيضا وسعادتها بوجود ام الشهيد بالتعيينات داخل مجلس الشيوخ ، مؤكدة أنه تمثيل وتكريم لكل ام فقدت ابنها الشهيد .

، واختتمت كلمتها بالتاكيد أن اللقاءات مع نائبات مجلس الشيوخ سوف تستمر ، قائلة " مصر كلها تنظر إليكن بكل فخر" .





وفى كلمة السيدة فيبى فوزى وكيلة مجلس الشيوخ عبرت عن بالغ سعادتها لوجودها بالمجلس القومى للمرأة الذى تعتبره " بيتها " لأنها شغلت منصب عضوة فرع المجلس بمحافظة الإسماعيلية منذ إنشاء المجلس عام 2000 حتى وصلت إلى منصب مقررة مناوبة لفرع المجلس بالاسماعيليه ، مؤكدة أن المجلس هو المؤسسة الوطنية المعنية بهموم وقضايا المرأة المصرية ، و انها تعتبر عملها بالمجلس هو علامة مضيئة فى تاريخها المهنى.





وأشادت السيدة فيبى فوزى بالجهود العظيمة للدكتورة مايا مرسى خلال رئاستها المجلس خلفا لقامات وطنية غالية عظيمة مثل الراحلة العظيمة الدكتورة فرخندة حسن والسفيرة مرفت تلاوى ، مؤكدة أن الدكتورة مايا مرسى قدمت فكر جديد وشاب وخبرات كبيرة بهذا المجال، قائلة:"نفخر اليوم بوجودنا بهذه المؤسسة المعنية بقضايا المرأة فخورين بدعوة المجلس ، مجلس الشيوخ هو دائما مجمع الخبرات انتن شرف لمصر والمرأة المصرية ".





و قدمت السيدة فيبى فوزى خالص التحية والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى مهد الطريق وجعل المناخ ملاءما لهذه اللحظة الهامة، والرجل الذى وثق فى إمكانات المرأة وهى طفرة جديدة فى المجتمع

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن المجلس القومى للمرأة ومجلس الشيوخ فى شراكة دائمه لاعلاء مصلحة المرأة المصرية.





فيما عبر المستشار سناء خليل عن سعادته قائلا" لا أجد كلمات للتعبير عن تواجدي ضمن هذه الكوكبة من نائبات مجلس الشيوخ الجدد" ، كما وجه التحية للدكتورة فيبي فوزي كأول من شغل منصب الوكالة بمجلس الشيوخ وهذا المنصب لم يأتي لها من فراغ ولكن جاء نتيجة مجهود كبير جعلها تستحق شغل هذا المنصب.

"أنتن قادرات على وضع بصمة فى تاريخ مجلس الشيوخ لابد من التعامل مع النصوص كونه كائن حي له مردوده وله أثره ، قائلا:"أمامكن عمل كبير متمنيا لهن المزيد من التقدم والنجاح



