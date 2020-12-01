زعيم كوريا الشمالية وعائلته يحصلان على لقاح كورونا

كشفت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، عن حصول زعيم كوريا الشمالية وعائلته، على لقاح صيني، ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تجريبي.





وقال، هاري كازيانيس، الخبير في الشأن الكوري الشمالي، وفق ما نقلته الوكالة ، إن زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" ، قد تم تطعيمه بلقاح كورونا وكبار المسئولين في كوريا الشمالية، بلقاح صيني تجريبي.





وأضاف ، أنه غير الواضح أي شركة صينية قد زودت كيم وعائلته ومسئوليه بلقاح كورونا.





وتابع: "تم تطعيم كيم جونج أون والعديد من المسؤولين رفيعي المستوى الآخرين داخل عائلة كيم وشبكة القيادة ضد فيروس كورونا خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع الماضية بفضل لقاح قدمته الحكومة الصينية".



