مصرع عامل فى حادث ميكروباص ودراجة نارية على الطريق الغربي بسوهاج

لقي عامل مصرعه إثر إصطدام سيارة ميكروباص به أثناء قيادته دراجته البخارية على الطريق الزراعي الغربي بناحية الشيخ يوسف، بمركز المراغة بمحافظة سوهاج.
وبالانتقال وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة المدعو "محمد. ع. خ"، 30 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز، إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بدراجة بخارية قيادة المدعو "علي. ع. غ"، 49 عامًا، عامل، ويقيم بناحية بهاليل الجزيرة، دائرة المركز.
نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وتم نقل الجثة لمشرحة إلى مستشفى المراغة المركزي.
بسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفي المدعو "أحمد. ع. غ"، 57 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية قرروا بمضمون ما تقدم، وتم نفي الشبهة الجنائية.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وايضا شهدت محافظة سوهاج، حادث مصرع طفل إثر اصطدام سيارة أجرة به على الطريق العام بمركز ساقلتة.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "إسلام. ز. م"، 10 سنوات، تلميذ، ويقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، إدعاء حادث سير.
وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيق والده "رأفت. م. ا"، 27 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء عبور نجل شقيقه المذكور الطريق أصطدمت به السيارة أجرة قيادة المدعو "عبد الله. ص. ا"، 56 عامًا، سائق، ويقيم بذات الناحية، وإتهم قائد السيارة بالتسبب.
وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم، مضيفًا بأنه فوجئ بالطفل يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته، ونفى الشبهة الجنائية.
كما لقى طفل مصرعه غرقًا بترعة الحمدية بمركز جرجا، حيث تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام بوصول "أحمد محمود"، عامين، جثة هامدة، ويقيم دائرة المركز، إدعاء غرق.
وبالانتقال والفحص وبسؤال والده "محمود. ص"، ٢٧ عامًا، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه حال لهو نجله أمام المنزل اختل توازنه وسقط بترعة الحمدية المواجهة لمنزله، ما نتج عنه غرقه ووفاته في الحال، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.
تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى جرجا العام.
حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.