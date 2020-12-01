مصرع عامل فى حادث ميكروباص ودراجة نارية على الطريق الغربي بسوهاج

وايضا شهدت محافظة سوهاج، حادث مصرع طفل إثر اصطدام سيارة أجرة به على الطريق العام بمركز ساقلتة.





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساقلتة، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "إسلام. ز. م"، 10 سنوات، تلميذ، ويقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، إدعاء حادث سير.





وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيق والده "رأفت. م. ا"، 27 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء عبور نجل شقيقه المذكور الطريق أصطدمت به السيارة أجرة قيادة المدعو "عبد الله. ص. ا"، 56 عامًا، سائق، ويقيم بذات الناحية، وإتهم قائد السيارة بالتسبب.





وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم، مضيفًا بأنه فوجئ بالطفل يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته، ونفى الشبهة الجنائية.



