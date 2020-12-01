ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. جماهير الزمالك تطالب بسرعة التجديد لـ ساسي.. دوي أصوات طيران مخيف فوق بيروت

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:25 ص
ساسي
ساسي
Advertisements
مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


حرص عدد كبير من رواد السوشيال ميديا الرد على جلسة التصوير المثيرة للجدل فى سقارة، والتى اعتبرها البعض تشويها للحضارة وإهانه للتاريخ الفرعوني.

وقام رواد السوشيال ميديا بإطلاق حملة #صورتك_في_الأهرامات لتوثيق زيارتهم مع اهرامات الجيزة وسقارة دعما للسياحه وللرد على فتاة ال فوتسشن المثير للجدل.



كشفت الفنانة مايا دياب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن قيام طيران بالتحليق في سماء بيروت لطريقه مخيفه للمواطنين 

وغردت مايا دياب قائلة "‏سماع صوت طيران مخيف فوق ‎#بيروت الآن..رعب..‎#لبنان"






دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #جددوا_لفرجاني_ساسي  مطالبين لجنة الكرة الجديدة لنادي الزمالك بسرعة التجديد مع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق. 


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏تجديد للفرجاني مسألة حياة او موت للمجلس الجديد فرجاني مش مجرد لاعب وسط كويس لا فرجاني من افضل لاعيبة نص الملعب اللى دخلت الزمالك من بداية الالفية التفريط فى لاعب بكوالتي وشخصية فرجاني هيكون كبير وهيفقد الفريق جزء من شخصيته  ‎#جددوا_لفرجاني_ساسي"



شارك الفنان هشام جمال جمهورة بصورة جديدة لة الكابل تن محمود الخطيب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر هشام جمال بالصور وهو يحتفل بكأس الأمم الأفريقية من داخل النادي الأهلي ممسكا الكأس بجوار محمود الخطيب وعلق قائلا "كأس البطولة مع بطل الحكاية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تجمع بين الجرأة والإثارة.. 10 صور مميزة لـ رانيا يوسف تعرضها للانتقاد

#إعدام_المدرس_المتحرش يتصدر تويتر لليوم الثاني.. ومغردون يطالبون بإعدامه

موجز السوشيال ميديا.. سيدة ترفع دعوى خلع ضد زوجها بسبب ياسمين صبري.. وهاشتاج «عقوبة ساسي فين» يتصدر تويتر

مايوه على البحر.. مايا دياب تخطف الأنظار على السوشيال ميديا بإطلالة جريئة.. شاهد

موجز السوشيال ميديا .. وفد الطلاب المصريين بالخارج يزور اكتشافات سقارة..أصالة ورامي صبري وتامر حبيب وأحمد سعد يتراقصون في إحدى الحفلات.. جمهور القلعة الحمراء يشعل تويتر قبل لقاء الوداد

الجماهير تطالب لجنة إدارة الكرة بالزمالك بسرعة التجديد مع فرجاني ساسي

ترشيحاتنا

عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر اعتزال زوجته للفن

يحمى من توقف النفس أثناء النوم ويحافظ على القلب 10 فوائد لتناول الأكل الصحي

الشناوي يتصدر تويتر بعد ظهوره مع منى الشاذلي

الصحة: تسجيل 370 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و14 وفاة

الأهلي يتعاقد مع محمد علاء لـ4 مواسم

في ذكرى وفاة سامية جمال.. تعرف على فنان شهير رفض الزواج منها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات .. السيارة شيري تيجو 3 موديل 2021

تعرف على الفائزين بسباق جائزة البحرين الكبرى للسيارات.. صور

Moto G 5G يصل الأسواق الهندية.. بخصم كبير فى 7 ديسمبر..صور