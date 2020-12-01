موجز السوشيال ميديا.. جماهير الزمالك تطالب بسرعة التجديد لـ ساسي.. دوي أصوات طيران مخيف فوق بيروت

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:









حرص عدد كبير من رواد السوشيال ميديا الرد على جلسة التصوير المثيرة للجدل فى سقارة، والتى اعتبرها البعض تشويها للحضارة وإهانه للتاريخ الفرعوني.





وقام رواد السوشيال ميديا بإطلاق حملة #صورتك_في_الأهرامات لتوثيق زيارتهم مع اهرامات الجيزة وسقارة دعما للسياحه وللرد على فتاة ال فوتسشن المثير للجدل.













كشفت الفنانة مايا دياب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن قيام طيران بالتحليق في سماء بيروت لطريقه مخيفه للمواطنين





وغردت مايا دياب قائلة "‏سماع صوت طيران مخيف فوق ‎#بيروت الآن..رعب..‎#لبنان"

























دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #جددوا_لفرجاني_ساسي مطالبين لجنة الكرة الجديدة لنادي الزمالك بسرعة التجديد مع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق.









وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏تجديد للفرجاني مسألة حياة او موت للمجلس الجديد فرجاني مش مجرد لاعب وسط كويس لا فرجاني من افضل لاعيبة نص الملعب اللى دخلت الزمالك من بداية الالفية التفريط فى لاعب بكوالتي وشخصية فرجاني هيكون كبير وهيفقد الفريق جزء من شخصيته ‎#جددوا_لفرجاني_ساسي"













شارك الفنان هشام جمال جمهورة بصورة جديدة لة الكابل تن محمود الخطيب عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر هشام جمال بالصور وهو يحتفل بكأس الأمم الأفريقية من داخل النادي الأهلي ممسكا الكأس بجوار محمود الخطيب وعلق قائلا "كأس البطولة مع بطل الحكاية".