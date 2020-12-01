ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

السعيد: تشجيع ريادة الأعمال أحد المداخل الرئيسية لتحفيز الإبداع والابتكار وتحقيق التنمية الاقتصادية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 10:50 ص
السعيد
السعيد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
شاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ عبر الفيديو كونفرنس في حفل تخرج الدفعة الأولى من برنامج "الشهادة المهنية لريادة الأعمال" المنفذ بالتعاون بين مشروع رواد 2030 التابع للوزارة، والجامعة الألمانية بالقاهرة. 

وفي بداية كلمتها توجهت د. هالة السعيد بالشكر إلى الجامعة الألمانية بالقاهرة لتنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذا البرنامج هو الأول الذى تتعاون فيه الوزارة مع الجامعة الألمانية في مجال ريادة الأعمال.

وأشارت السعيد إلى أن البرنامج يشهد تخريج 100 من الشباب ممن هم في بداية الطريق، ليصبحوا رواد أعمال ويساهموا بفاعلية في تحقيق أهداف الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي تحقيق أهداف ورؤية مصر 2030.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن تشجيع ريادة الأعمال يعتبر أحد المداخل الرئيسية التى تعول عليها الدولة المصرية لتحفيز الإبداع والابتكار، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة وخلق فرص العمل، بما يعزز تمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم الإبداعية، باعتبار أن الشباب المصري هم الثروة الحقيقية للدولة.

اقرأ أيضًا..

وأوضحت السعيد أن الدولة تستهدف التوسع في برامج التدريب الخاصة بريادة الأعمال، والتوسع في حاضنات الأعمال، وتشجيع وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في كل المناهج الخاصة بالجامعات المصرية، مع تنفيذ عدد من المشروعات الداعمة التى تشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية.

ولفتت السعيد إلى أنه سبق هذا البرنامج؛ برنامج آخر مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة للتدريب على ريادة الأعمال، كما أنه سيتم قريبًا تخريج دفعتين من هذا البرنامج الخاص بالابتكار والإبداع وريادة الأعمال الذي تم تنفيذه على مدار العامين الماضيين بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة؛ وجامعة كامبريدج.

أضافت د. هالة السعيد أنه في إطار دعم ثقافة ريادة الأعمال؛ قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإطلاق عدد من الجلسات الحوارية النقاشية مع الشباب، والجهات التى تحتضن مجموعة كبيرة من حاضنات الأعمال، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أننا نمتلك بيئة مواتية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو هدف الوزارة الذى تسعى لتحقيقه بالإضافة إلى توفير كل الاحتياجات اللازمة لنجاح مثل هذه المشروعات.

ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أهمية المنصة التفاعلية الإلكترونية التى يتم من خلالها إتاحة كل المشروعات الموجودة، وعرض الخدمات التمويلية المختلفة، وقصص النجاح المختلفة فى مجال ريادة الأعمال؛ خاصة مع وضوح أهمية هذا القطاع وسلاسل القيمة المختلفة، ومدى أهمية توطين قطاع الصناعة المحلية في إطار أزمة كوفيد-19.

تابعت السعيد أنه في إطار أزمة كوفيد-19 لابد من التركيز على مجموعة من الأولويات، مشيرة إلى أنها أزمة غير مسبوقة، تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية ستكون كبيرة، لذا نقوم اليوم بتدعيم كل القطاعات التي لها أولوية وتساعد على تحقيق نمو مستدام، وتحقيق فرص عمل لائق للمواطنين، وبالتالى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من أهم القطاعات التي تساعد على توطين الصناعة وسلاسل القيمة في مصر.

وحول الاستفادة من التغيرات العالمية التي حدثت بعد الجائحة، قالت د. هالة السعيد إننا لدينا فرصة لاستقطاب عدد كبير من الصناعات والشركات الدولية، موضحة أن تعزيز وخلق بيئة داعمة لريادة الأعمال يساعد على زيادة مرونة الاقتصاد القومي وزيادة قدرته على تلقي أى نوع من الصدمات، مشيرة إلى أهمية دور تكنولوجيا المعلومات وتأهيل الشباب على التعامل مع الثورة الرقمية فى العالم.  

وأوضحت د. هالة السعيد أن هدفنا هو أن يمتلك الشباب الفكر والقدرة من خلال مهاراته وإمكانياته أن يخلق وظيفته الخاصة. 

واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بتوجيه نصيحة للشباب والفتيات؛ بأن الإنسان لا يصل للنجاح دون المرور ببعض محطات الإحباط التى من المهم الاستفادة منها كتجارب نعول عليها لمزيد من النجاح، فالشخص الناجح دائمًا يستفيد من تجاربه السابقة، ومن المهم أن تتوافر لدي الجميع الإرادة والتسلح بالمهارات والخبرات اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المعهد المصرفي المصري يعقد المؤتمر الختامي لريادة الأعمال للمشروعات الناشئة بالتعاون مع EYouth

التخطيط : الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال يؤدي لتحقيق طفرة اقتصادية

خلال القمة السادسة لريادة الأعمال: رئيس ICSB يشيد بجهود مصر في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

التخطيط: برنامج الإصلاحات الهيكلية يعتمد على المزايا التنافسية الموجودة في كل محافظة

تكليفات القيادة السياسية.. إجراءات المجموعة الاقتصادية لدعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب بتكليفات رئاسية.. و«رواد النيل» و«كن سفيرا» أبرز نتائج الإصلاح

رئيس الوزراء :الإعلان عن إصلاحات جديدة في الاقتصاد قريبا

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاة برلنتي عبد الحميد.. 7 معلومات عن زوجة المشير عبد الحكيم عامر

تحذير خطير من الأمم المتحدة لتفشي كورونا .. واليمن تواجه كارثة

تعرف على مواصفات وأسعار السيارة كيا ريو 2020

دراسة: عضو في جسم الإنسان يؤدي لدخول فيروس كورونا إلى المخ

من جامعة خاصة لأشهر بائعة كبدة بـ شبرا.. حكاية زينب بنت بـ 100 راجل

بعد فرمان الفيفا.. شوبير يكشف موعد انتخابات الجبلاية ومدة المجلس الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطة مؤثرة.. طبيب يعانق مصابًا بـ كورونا بعد دخوله في نوبة بكاء.. شاهد

في عيد ميلادها الـ47.. 10 صور آثارت الجدل ضد رانيا يوسف

بالسعر والمواصفات .. الوحش الياباني تويوتا فورتشنر 2021