تدريب 150 طالبا خلال اليوم الرئيسي لـ ريادة الأعمال بـ جامعة كفر الشيخ.. صور

نظم نادي ريادة الأعمال ب جامعة كفر الشيخ ، اليوم، الأحد، اليوم الرئيسي لأسبوع ريادة الأعمال بالجامعة والذي يهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال والتعريف بأهميتها تحت عنوان A new Era of entrepreneurship impact on Universities لتدريب "150" طالبًا وطالبة من طلاب جامعة كفرالشيخ في قاعة السيمنار بكلية الحاسبات والمعلومات.





يأتي هذا تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي ، رئيس الجامعة، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وإشراف الدكتور أحمد قدري مدير نادي ريادة الأعمال والدكتور إيناس جمعة نائب مديرالنادي.





وضم فريق التدريب الدكتور أحمد محمود قدري والدكتور تامر أحمد مدير برنامج التدريب على ريادة الأعمال بمؤسسة wadhwani الدولية والمهندس إبراهيم عبد الواحد عصر مديرعمليات الحاضنه في حاضنة إبني مصر.





يأتي ذلك في إطار التعاون بين جامعة كفر الشيخ و أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دعم أنشطة نادي ريادة الأعمال بالجامعة وتزامنًا مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال .





وأوضح الدكتور تامر أحمد، الدور المحوري لريادة الأعمال والتفكير الإبداعي في الإرتقاء بالأعمال والمشاريع والشركات الناشئة، وكيف يمكن تطبيق المفاهيم والأسس السليمة لتلبية احتياجات السوق لتحقيق أعلى نسبة من الأرباح.





كما شرح المهندس إبراهيم عبد الواحد عصر كيفية تطبيق الخطوات السليمة التي تحث عليها مبادئ ريادة الأعمال في توطين المشاريع والشركات بداية من الفكرة وحتى التنفيذ، وكيف يمكن لرائد الأعمال أن يضمن تبنى فكرته من قبل حاضنات ومسرعات الأعمال.





وتحدث الدكتور أحمد قدري مدير نادي ريادة الأعمال بجامعة كفرالشيخ عن ثقافة ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي وكيف أصبحت من أهم مقومات إدارة الأعمال في العصر الحديث فتوجب على الجامعات والمؤسسات التعليمية تشجيعها ودعمها، وتأهيل الطلاب ليصبحوا رواد أعمال ناجحين قادرين على إنشاء أعمالهم الخاصة والوصول لأعلى معدلات الربح والنجاح من خلالها.





وقال الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن ريادة الأعمال بجامعة كفرالشيخ تعمل على نشر ثقافة وفكرريادة الأعمال وإتاحة تدريب معتمد عالي المستوى للطلاب والخريجين للمشاركة في سوق العمل والمساهمة في تعزيزثقافة إبتكار أفكار مشروعات وشركات للشباب.





وأضاف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بأن الجامعة بيئة حاضنة لتنمية أفكار ومهارات طلابها وتساهم في تحويلها إلى مخرجات تساهم في تنمية الاقتصاد المعرفي وتؤهل الشباب بما يتوافق مع متطلبات واحتياجات السوق في المرحلة المقبلة والذي يتسق مع تنفيذ خطط وتوجيهات إدارة الجامعة في تحقيق المشاركة المجتمعية.





وصرح الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن ريادة الأعمال في مصر شهدت تطورًا كبيرًا، كما ساهمت في توفير فرص عمل للشباب وتعمل على تنوع مصادر الدخل، انطلاقًا من اهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير التعليم بشقيه الجامعى وقبل الجامعى ،إيمانًا بالضرورة القصوى لتوفير أحدث وأرقى مستويات التعليم للمواطن المصرى،بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة وإحداث طفرة مستدامة فى جودة الحياة ومستويات المعيشة للمواطنين.





وأكد رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تهتم بتوعية طلابها ودعمهم وتشجيعهم للتوجه نحو المشروعات الصغيرة ونشر ثقافة العمل الحر، وحثهم علي التفكير الإيجابي في مواجهة الأزمات للخروج بفرص عمل لائقة أو مساعدتهم في بداية تنفيذ مشاريعهم الخاصة، وإيمانا بدور الجامعة ممثلة فى مكتب ربط الجامعة بالصناعة فى توفير حلول لمشكلات المجتمع تعتمد على أسس علمية صحيحة.



