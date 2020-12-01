محافظ بورسعيد: بدء رصف ورفع كفاءة شارع كسرى بالمناخ بعد إزالة الإشغالات

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد الثلاثاء، بدء أعمال رصف ورفع كفاءة شارع كسرى بنطاق أحياء العرب والمناخ ، والانتهاء من وضع الطبقة الأسفلتية، وذلك بعد أن تم إزالة كافة الإشغالات على جانبي الشارع .

واكد محافظ بورسعيد في بيان، أن رفع كفاءة الشارع تأتى فى إطار خطة محافظة بورسعيد الشاملة لتطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق والشوارع بنطاق المحافظة ، واستكمالا لأعمال رصف الشوارع الحيوية فى منتصف بورسعيد





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واوضح المحافظ استمرار أعمال الرصف بشكل دورى حتى يتم الارتقاء بمنظومة الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة ، بما يساهم فى تحقيق المظهر الجمالى و توفير سبل الراحة للمواطنين





ولفت الغضبان الى أن المحافظة تشهد العديد من المشروعات الخدمية التى تتم بالتوازى لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وفى سياق اخر شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد طلاب مدرسة الزهور الإعدادية بنات ( الشهيد مصطفي خضر ) طابور الصباح وتحية العلم ووسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ورافق المحافظ كل من الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم وفوزي الوالي رئيس حي الزهور وعلاء الدسوقي مدير التعليم العام

وحرص محافظ بورسعيد علي لقاء الطلاب اثناء الطابور ودار حوار بينهم حيث اكد المحافظ علي أهمية الابتعاد عن الدروس الخصوصية وعدم الاعتماد عليها نظرا لما تمثله من سلوك سلبي وتهز ثقة الطلاب بأنفسهم، مشيدًا بمستوي النظافة داخل المدرسة وكذلك انتظام الطلاب والمعلمين

وخلال الجولة، أصدر محافظ بورسعيد توجيهاته للقائمين على العملية التعليمية بضرورة الالتزام باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتركيز على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم لجميع المدارس بشكل يومى. حرصا علي سلامة وصحة الطلاب وجميع افراد منظومة التعليم