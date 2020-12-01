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حوادث

فى حملة بأسوان: تنفيذ أحكام وضبط مخالفات مرورية وتموينية

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 12:45 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
واصلت الأجهزة الأمنية في أسوان حملاتها المكبرة لضبط الخارجين عن القانون في الشارع الأسوانى وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير الأمن.

ففى مجال حائزى الأسلحة والمواد والأقراص المخدرة فقد تم ضبط 9 متهمين وبحوزتهم 5 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو جرام ونصف .

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وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 761 حكم شملت 137 حكم حبس جزئى و 27 حكم حبس مستأنف و411 أحكام غرامات و 183 أحكام المخالفات.

وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 39 قضية تموينية تضمنت 6 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و5 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و7 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و11 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و10 قضايا عدم حمل شهادة صحية .

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 408 مخالفة مرورية متنوعة شملت ضبط 22 دراجة نارية وتوك توك بدون تراخيص والتصالح الفوري في 52 مخالفة وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش وسحب تراخيص 60 حالة عدم قبول التصالح وتحرير 60 مخالفة تجاوز حد السرعة وتحرير 130 مخالفة متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان واسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطي الحشيش والبانجو والاقراص المخدرة.

وتركت نتائج الحملة الأمنية أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.

وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.
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