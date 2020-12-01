206 آلاف و508 طلبات تصالح من المواطنين على مخالفات البناء في الشرقية

اوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية قد استقبلت 206 ألف و508 طلبًا و تحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون مؤكدًا ان الدوله تولي إهتماما كبيرًا بملفى التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة حفاظًا على حقوق الدولة والمواطن.





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أشار محافظ الشرقية أن قرارات الحكومة بتخفيض مقابل التصالح إلي 50 جنيه للمتر بالقرى و خصم 25٪ من قيمه التصالح عند السداد الفوري وكذلك تخفيض نسبه 35٪ داخل محافظة الشرقية لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسيرعلي المواطنين مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.



