206 آلاف و508 طلبات تصالح من المواطنين على مخالفات البناء في الشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية و الوحدات المحلية القروية في حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الإستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع للمواطنين المخالفين ، لافتًا إلى إستمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بأيام العطلات والأجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين في التصالح لتقليل تزاحم المواطنين أمام المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق المحافظة.
اوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية قد استقبلت 206 ألف و508 طلبًا و تحصيل نسبة 25% قيمة جدية التصالح طبقا للقانون مؤكدًا ان الدوله تولي إهتماما كبيرًا بملفى التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة حفاظًا على حقوق الدولة والمواطن.
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أشار محافظ الشرقية أن قرارات الحكومة بتخفيض مقابل التصالح إلي 50 جنيه للمتر بالقرى و خصم 25٪ من قيمه التصالح عند السداد الفوري وكذلك تخفيض نسبه 35٪ داخل محافظة الشرقية لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح وللتيسيرعلي المواطنين مراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.