محمد صفوت يفوز على التشيلي توماس في الدور الرئيسي من بطولة تشالنجر للتنس بالبرازيل

حقق محمد صفوت لاعب مصر للتنس المصنف 156 عالميا فوزا مستحقا علي التشيلي مارسيلو توماس في اول مباريات الدور الرئيسي لبطولة تشالنجر كامبيناس المقامة بالبرازيل .





خسر صفوت في الشوط الأول بنتيجة 7-5 قبل ان يعود و يفوز علي التشيلي توماس في الشوط الثاني و الثالث الذي نجح صفوت في حسمهم بنتيجة 6-2 و 6-2 .





وتراجع محمد صفوت لاعب المنتخب الوطني الأول للتنس الأرضي، ونجم نادي وادي دجلة، مركزًا في التصنيف العالمي للاعبيين المحترفين الذي صدر أمس .





وجاء “صفوت” في المركز الـ 156 عالميًا، بعد خسارته أمام البرازيلي فيلبي ألفيس في بطولة “التحدي” بالبرازيل.





وكان أفضل تصنيف لصفوت عبر تاريخه هو المركز الـ130 عالميًا.





وكان “صفوت” صاحب الـ29 عامًا قد توج أغسطس الماضي ببطولة لاونسيستون الأسترالية، إحدى بطولات التحدي “تشالنجر” لمحترفي لعبة ال تنس .





وتمكّن نجم وادي دجلة من تحقيق بطولة لاونسيستون الاسترالية، على حساب الاسترالي أليكس بولت.



