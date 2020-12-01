ماذا قال جيران وأصدقاء متهم مذبحة قرية السيفا بطوخ: مكنش بيخرج من البيت ومش بيحب يكلم حد

كشف أحد أصدقاء " احمد ج " المتهم بمقتل شخصين واصابة 4 اخرين من اهالى قريته السيفا بمركز طوخ بمحافظة القليوبية ان المتهم كان منطوى طوال فترة دراسته فى الكلية وكان دائما فى حاله ومش بيحب التحدث بصفة مستمرة مع أحد من زملائه.





وتابع الصديق أن أحمد كان دائما كثير الشك فى من حوله من زملائه وكان لايحب الاختلاط او الانخراط مع زملائه فى المدرجات وقاعات المحاضرات.





فيما أكد جيران القاتل إن المتهم لم يخرج بصفة مستمرة من منزله حيث كان نادر الخروج والتحدث مع الجيران او اصدقائه منذ فترة طويلة ولكنة دائما يكون فوق سطح منزله خاصة فور تخرجه من قسم الكيمياء بكلية العلوم موضحين أن والده يعمل بإحدى الدول العربية منذ أمد طويل وأن والدته هي التي ترعاه وتتولى شؤونه.





من ناحية اخرى كشفت تحريات أجهزة الأمن بالقليوبية وتحقيقات نيابة طوخ، أن الطبيب ضياء سلامة ضحية واقعة طعن 6 أشخاص بقرية السيفا بمركز طوخ، كان أول الضحايا حيث شاهد المتهم يمشي فى الشارع ممسكا بسكين فتوجه إليه محاولا تهدئته وأخذ السلاح منه.





وتابعت التحريات أنه في نفس الوقت حضر الضحية الثاني محمد عبد العليم الموظف بالمعاش وحاول معه تهدئة وسحب السكين منه إلا أنهما فشلا مع المتهم الذي طعنهما دون سبب، فتدخل 4 آخرين وحاولوا الإمساك به فأصابهم أيضا بعدة طعنات ثم اجتمع 10 أشخاص من القرية وأمسك أحدهم بيده وتمكن من أخذ السكين منه وقيدوه حتى حضرت الشرطة وتم نقل المصابين والضحايا إلى مستشفى بنها الجامعي.





كما كشفت التحقيقات أن المتهم فى منتصف العقد الثالث من العمر ويعاني من مرض نفسي وسبق حجزه داخل مستشفى للأمراض النفسية ولم يسبق اتهامه في أي قضايا ، كما تبين ان المتهم تخرج من الكلية والتحق بالعمل في عدة أماكن لكنه لم يستمر بسبب مرضه النفسي.





فى سياق متصل عاين فريق من النيابة العامة المذبحة التى شهدتها قرية السيفا بمركز طوخ بمحافظة القليوبية والتى راح ضحيتها مصرع شخصين وإصابة 4 أشخاص على يد مريض نفسى من أبناء القرية.





وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لمعاينة الجثث وبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة في الواقعة والتصريح بالدفن كما امرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة والاستعلام عن حالة المتهم والمصابين لسؤالهم.





من ناحية اخرى كشفت التحقيقات أن المتهم خريج كلية العلوم ويعاني من مرض نفسي منذ فترة وسبق وأن شوهد يمشي في الشارع ويهذي بالكلام غير المفهوم وأن أسرته حاولت علاجه أكثر من مرة ، كما تبين ان من بين المصابين والدة المتهم وبعض اقاربه.

فيما سادت حالة من الحزن على أسرة المتوفيين واهالى القرية عقب حدوث الواقعة ، مؤكدين ان المتهم رغم انه يعانى من مرض نفسى الا انه كان فى حاله ولم يؤذى أحد من قبل.





وتلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز طوخ العميد تامر موسى، يفيد بتعدي مريض نفسيا على 6 أشخاص فى الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ.





وانتقل اللواء حاتم حداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وتبين قيام مريض نفسيا يدعى "أحمد ج" بالتعدى على كل من محمد عبد العليم أحمد 60 عاما عامل توفي فور وصوله مستشفى الجامعة وضياء السيد عبدالعظيم 22 عاما خامسة كلية طب توفي هو الآخر متأثرا بإصابته.





فيما أصيب كل من منصور على متولى القزاز وأشرف إبراهيم عطالله باصابات خطيرة وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة فى حالة خطرة كما تم نقل الاثنين الآخرين إلى أحد المستشفيات الخاصة للعلاج فيما تم القبض على المتهم والسيطرة عليه وتولت النيابة التحقيق.