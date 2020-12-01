بـ 9 نصائح فعالة.. طرق علاج التهاب اللوزتين

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لحسن الحظ ، هناك طرق لعلاج التهاب اللوزتين، والذي يعمل على تخفيف الأعراض مؤقتًا والحصول على الراحة التي تحتاجها، ومنها :



ومع ذلك ، فإن النوم الجيد ضروري للتعافي مع علاج التهاب اللوزتين ؛ حيث يحتاج جسمك إلى الراحة حتى يتحسن،والذي

1- تناول مشروب دافئ :

يعتبر المشروبات العشبية الخالية من الكافيين مع العسل خيارًا رائعًا، مثل : البابونج ، والنعناع ، والزنجبيل أيضا خيارات جيدة، وتحتوي جميعها على خصائص قد تساعد على الاسترخاء والتنفس بسهولة أو محاربة الالتهابات. قد يساعد تناول مشروب دافئ ومشبع بالبخار قبل النوم على تهدئة وعلاج التهاب اللوزتين ، بينما قد يؤدي البخار إلى تخفيف احتقان الحلق، والعشبيةالخاليةوالزنجبيلتساعدوالتنفس





2- الأدوية المضادة للالتهابات :

إذا كنت تشعر بالألم فيمكنك علاج التهاب اللوزتين عبر استهلاك الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات التي لا تستلزم وصفة طبية (NSAID) . يمكن لهذه الأدوية أن تخفف بعض أعراض البرد ، بما في ذلك الصداع وآلام العضلات وآلام الأذن والحمى.





تشمل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الشائعة المتوفرة بدون وصفة طبية ما يلي:





أسبرين

ايبوبروفين (أدفيل ، ميدول ، موترين)

نابروكسين (أليف)

كما هو الحال مع أي دواء بدون وصفة طبية ، تحقق من الملصق الخاص بالجرعة الموصى بها. اتبع التعليمات بعناية.





3- دواء السعال:

يعمل هذا النوع من الأدوية على تفكيك المخاط في رئتيك بحيث يسهل إخراج السعال، مثل: أدوية Mucinex و Mucinex DM مثالان على أدوية السعال الطاردة للبلغم. ويعتبر دواء السعال فعال علاج التهاب اللوزتين؛ حيثأدوية





4- الغرغرة بالماء المالح :

وتعتبر الغرغرة بالماء المالح قبل النوم فعال في علاج التهاب اللوزتين، قد تساعد في تهدئة التهاب الحلق ومنع العدوى من التفاقم. إنها طريقة طبيعية منخفضة التكلفة لتخفيف الانزعاج.





5- استخدام محلول ملحي للأنف :

وفقًا لدراسة أجريت عام 2015 ، فإن شطف الأنف بالمحلول الملحي ، المعروف أيضًا باسم تدفق الجيوب الأنفية ، قد يساعد في تقليل الاحتقان، وازالة المخاط والجراثيم ، وتسهيل التنفس، و علاج التهاب اللوزتين





6- الوسائد :

تجنب استخدام الكثير من الوسائد ، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بألم الرقبة وعدم الراحة. من المحتمل أن تساعد وسادتين في رفع رأسك بدرجة كافية على علاج التهاب اللوزتين ومنع تراكم المخاط.





7- استنشاق بخار الماء :

أنها تساعد على التنفس بسهولة والنوم براحة أكبر. ويمكن ان يساعد استنشاق بخار الماء على التخلص و علاج التهاب اللوزتين عبر التخلص من المخاط المتراكم، بالإضافة إلى





8- حمام ساخن :

قد يساعد بخار الدش الساخن على تليين المخاط في الجيوب الأنفية وتصريف ، مما يجعل التنفس أسهل ويساهم في علاج التهاب اللوزتين ، ويعتبر الدش الدافئ أيضًا طريقة رائعة للاسترخاء قبل النوم.





9- درجة حرارة الغرفة :