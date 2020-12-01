متحدث الزراعة يوضح أهمية قرار تحمل الدولة تكلفة حصول مراكز الألبان على شهادة الجودة .. فيديو

أشار الدكتور محمد القرش ، المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إلى قرار الرئيس " السيسي " بتحمُل الدولة لتكلفة حصول مراكز تجميع الألبان على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج ، والتي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه لكل مركز .

وأكد " محمد القرش " في مداخلة هاتفية مع برنامج " أحداث اليوم " المُذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن هناك اهتمام كبير من قِبل الدولة برئاسة " السيسي " ، ووزارة الزراعة ، لتطوير منظومة تجميع الألبان .

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة ، أن عندما مضى شهادة دولية مُعتمدة بشأن تطبيق معايير الجودة الخاصة بتجميع الألبان ، وبالتالي فإن هذه الشركات تعطي فرص كبيرة قيمة لهذه المراكز ، ويفتح أسواقًا تصديرية للخارج .

وأضاف " القرش " ، أن الحصول على شهادة دولية بشأن تطبيق معايير الجودة في تجميع الألبان يعطي فرصة وقيمة كبيرة للمراكز، ويفتح أسواقًا تصديرية للخارج ، لافتًا إلى أن الدولة مهتمة بمجال إنتاج الألبان، كما دعمت مشروع البتلو وتحديث السلالات، وكل أهدافها تحسين الكفاءة الإنتاجية.

أوضح ، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحمل الدولة تكلفة حصول مراكز تجميع الألبان على شهادة الجودة من شأنه فتح آفاق جديدة في السوقين المحلي والتصديري.

ومن ناحية أُخرى ، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية"، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القطاع الزراعي.

واطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف الراهن بشأن مراكز تجميع الألبان، موجهًا بتحمل الدولة لتكلفة حصول تلك المراكز على الشهادة الدولية لاعتماد المواصفات القياسية لجودة الإنتاج، والبالغ قيمتها ٥٠ ألف جنيه لكل مركز، وذلك دعمًا من الدولة للمربين والمزارعين في اطار المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ناحيةٍ أخرى لضمان جودة الإنتاج الخاصة بمنتجات الألبان والمردود المباشر لذلك على الصحة الغذائية وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى فتح آفاق التصدير للخارج، و مضاعفة العائد المالي للعاملين في هذا القطاع بتعزيز قيمة المنتج.

كما عرض وزير الزراعة آخر مستجدات عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني، بما فيها المشروع القومي للبتلو، ومشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع بهدف زيادة الثروة الحيوانية، ومشروع التحسين الوراثي، وجهود تطوير الحجر البيطري والمجازر الآلية، والتعاون القائم في هذا الصدد بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث وجه الرئيس بزيادة اعداد القوافل الطبية البيطرية علي مستوى المحافظات للتحصين والكشف عن أمراض الحيوان في المزارع حفاظًا علي قيمة الثروة الحيوانية.