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محافظات

محافظ بني سويف: تلقينا 119 ألفا و 488 طلب تصالح بمخالفات البناء

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:10 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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محمد عبدالحليم
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتهاء المدة المقررة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء والتي انتهت "أمس الإثنين" 30 نوفمبر 2020. 

ولفت إلى أنه من المقرر خلال الفترة القادمة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ القانون حرصًا على حق الدولة، ودخول جميع المخالفات التي لم يتم تقديم طلبات تصالح بشأنها في موجات الإزالات القادمة، مشيرا إلى عدم تلقى المحافظة أي قرارات أو توجيهات وزارية بالتمديد لفترة إضافية جديدة. 

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وأضاف محافظ بني سويف أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بلغ 119 ألفا و488 طلبا على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع، مشيرا إلى أن مركز الواسطى كان الأعلى من حيث عدد الطلبات المقدمة والتي بلغت 25  ألفا و805 طلبات، تلاها مركز بني سويف بإجمالي 25 ألفا و296  طلبا، ثم مركز ناصر بــ  20 ألفا و954 طلبا، فمركز الفشن بإجمالي 17 ألفا و990  طلبا، ثم مركز ببا بإجمالي 13 ألفا و724 طلبا، ومركز سمسطا بـ 8 آلاف و283 طلبا، فيما كان مركز أهناسيا الأقل بين المراكز في عدد الطلبات المقدمة والتي بلغت 7 آلاف و436 طلبا. 

وأشار المحافظ إلى أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تفعيل أحكام القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بما يدعم استعادة حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح مرفقًا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، ومبلغ جدية تصالح يتم سداده. 

كما نوه المحافظ بأنه تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع رؤساء الوحدات المحلية على مدار الفترة الماضية للتأكيد على العمل بكل جدية والتزام وبتعاون وتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في ملف التصالح على مخالفات البناء للمواطنين الراغبين، مشيرا إلى أنه منح تيسيرات  للمواطنين في المحافظة بتخفيض غرامة التصالح  تشجيعًا للمواطنين على التقدم بالطلبات. 

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