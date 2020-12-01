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فن

"هنعمل لغبطبطا" لعمر كمال وشاكوش تحصد 100 مليون مشاهدة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 08:39 م
صدى البلد
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سيد احمد
احتفل الفنان عمر كمال بحصد اغنيته " هنعمل لغبطيطا " 100 مليون مشاهد عبر موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " .

ونشر عمر كمال صورة له بصحبة حسن شاكوش من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك ".

وعلق عمر كمال قائلا " هنعمل لغبطيطا وصلت ل ١٠٠ مليون مشاهدة " .

و تقول كلمات مهرجان هنعمل لغبطيطا :"رجعنا ليكو .. هنعلم  تاني فيكو .. جامدين دايما عليكو .. كاسحين كل المجال .. يلا الدنيا زيطا .. وهنعمل لغبطيطيتا 

أسامينا دي بالخريطة .. معروف مين التقال".


واحتفل عمر كمال، مؤخرا بأغنيته الجديدة "إنتي معلمة"، بعد احتلالها الترند رقم 2 على يوتيوب، ويعد مهرجان "أنتي معلمة" غناء كل من عمر كمال، وحمو بيكا، وتوزيع إسلام ساسو.


وكشف مطرب المهرجانات عمر كمال، تراجعه عن مشاركة الراقصة لورديانا والتي تصدر اسمها مؤخرًا محركات البحث بعد رقصها على إحدى الأغنيات، في أحدث كليباته «أنتِ معلمة» الذي يجمعه بحمو بيكا. 


ونشر «كمال» صورة لبوستر الأغنية عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق: «استجابة ليكم هنزل أغنية (إنتى معلمة) من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تانى. 


ومن جانب آخر رد عمر كمال على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الموسيقار هاني مهنا حول عدم دعوته لمطربي المهرجانات لحفل زفاف ابنته هنادي على الفنان أحمد خالد صالح، وأنه لم يعرف سبب حضورهم الحفل.


وكتب عمر عبر حسابه على "فيس بوك" "تمت دعوتنا من بنت حضرتك الفنانة هنادي مهنا وتم التأكيد علينا.. وإحنا ناس ذوق ومحترمة ولبينا الدعوة وحبينا نفرحها زى ما أي نجم راح وشارك.. وإحنا أكيد منعرفش لا مكان الفرح ولا ميعاده غير بدعوة منها، وأكيد مش هنروح فرح وهيترحب بينا وهنطلع نغني من غير ما نكون مدعوين على الفرح ده". 


وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا، تستنكر فيه استعانة الموسيقار هاني مهني بمؤدي المهرجانات حمو بيكا في فرح ابنته الفنانة هنادي مهني علي الفنان أحمد خالد صالح.


وشددت النقابة علي أن حمو بيكا صدر ضده حكم قضائي بحبسه لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها، مشيرة إلي أن المايسترو هاني مهني رجل نقابي وشغل منصب عضوية المجلس في فترة سابقة كما شغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية ويعلم اللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر.

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