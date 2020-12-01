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منوعات

حج 21 مرة أولها في الجيش.. موقف نادر لعبد الغفور البرعي الحقيقي مع ابنه

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:56 م
صدى البلد
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يارا زكريا
بعد وفاة الحاج نادي السباعي، صاحب القصة الحقيقية للشخصية العصامية الأشهر في الدراما المصرية عبد الغفور البرعي في مسلسل " لن أعيش في جلباب أبي"، والتي جسد الشخصية الأساسية لها الفنان الراحل نور الشريف يستعرض " صدى البلد" موقفًا نادرًا من حياة الراحل من خلال تصريحات تليفزيونية سابقة له. 

قصة كفاح بدأها الحاج أمين حسن السباعي، وشهرته نادي السباعي منذ أن كان طفلًا يبلغ من العمر 5 سنوات فقط، توفي فيه والده السند في سن الشباب، ليختار أن يعيش و أخوته الخمس في غرفة واحدة فقط من الطين اللبن مع جدتهم لأبيهم بعد انفصالها عن جده الغني ليصل به الحال في النهاية بعد سنوات من الكفاح إلى أن أصبح أكبر تاجر خردة بمنطقة تل الحدادين، بمحافظة الغربية.  

أدي عبد الغفور البرعي الحقيقي فريضة الحج 21 مرة حسبما ذكر في لقاء تليفزيوني سابق، وكان أولها أثناء أداءه الخدمة العسكرية بأحد مراكز الخدمات الطبية بطنطا عام 1977، ويحكي عن هذه الفترة مفآجات حدثت له قائلًا: " حصل لي مواقف لم تحصل على مستوى العالم، ربنا رزقني بدكتور محترم جدًا في الخدمة، قدر ظروفي وإني شايل مسؤولية عيلة بأكملها، وما فيش حد يقف مكاني، وأثناء كلامي معاه سألني اجازتك إيه؟ قولته: "الأحد"، رد عليه: " ما تجيش غير اليوم دا".


يتابع السباعي: " وبالصدفة أيضًا كنت مقدم في خدمة متاحة ببنك ناصر لأداء فريضة الحج و بمجرد الدفع على المبلغ على أقساط من المال شهريًا إلى أن يصل إلى 420 جنيه أسافر بعده لأداء الفريضة، وكنت وقتها في الجيش ومش هينفع أسافر للحج، وقبل ما أسحب الفلوس اتكلمت مع الدكتور وهو القائد بتاعي وقتها، فلقيته بينادي على الصول ويبلغه إنه يبعت للإدارة طلب إجازة لي، إلى أن جاءت باسمي أمين حسن على السباعي مع صرف مبلغ من المال 120 جنيه". 

ويحكي الحاج سباعي موقفًا نادرًا مع ابنه أثناء أداء فريضة العمرة في أحد المرات قائلة: " كان بيجي عليه أوقات كتاجر مش معايا أي فلوس في جيبي، إلا إني عمري ما بعت أي شيء من املاكي، أصلي الصعيدي بينمعي من بيع الأرض، خاصة إن أمل حياتي إنه كان يكون عندي بيت ملك، فبقول لابني في العمرة هنبيع قطعة أرض علشان نتفك زنقتنا، قالي نبيع العربية، أرض لا يا والدي، أنت علمتنا إن بيع الأرض عار".

جدير بالذكر أن الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نعوا وفاة  السباعي بكلمات مؤثرة علي صفحته الخاصة وصفحة أفراد أسرته، أبرزها: " الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين في الجنة ونعيمها يا حاج نادي السباعي" ، " عشت صادقا مع الناس وكلنا نحبك في الجنة ونعيمها يا كبير "، "عملت من أجل عمل الخير وربنا انصفك ويجعل الله مرضك رحمة في جنان الاخرة ".

وشيع أبناء مدينة طنطا بمحافظة الغربية جثمان الحاج نادى السباعى بطل القصة الحقيقية لمسلسل "لن أعيش فى جلباب أبي" والذى جسد قصته الفنان الراحل نور الشريف، من مسجده الذي بناءه و يحمل اسم شهرته: " نادي السباعي"، وعرف عن الراحل تواضعه مع كافة عماله، و حبه لعمل الخير دائمًا، ومن أبرز ذلك بناء مستوصف للعلاج بالمجان بجوار المسجد. 

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