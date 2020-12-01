فقه الدولة وفقه الجماعة.. تعرف على محتوى الكتاب الجديد لوزير الأوقاف

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها الحديثة المتميزة (رؤية باللغات الأجنبية) كتاب : “فقه الدولة وفقه الجماعة” للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مترجمًا باللغتين الإنجليزية والفرنسية , مع تتابع عملية الترجمة لباقي كتب السلسلة، في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والثقافة.





ويبرز هذا الكتاب أهمية بناء الدولة ، وضرورة الحفاظ عليها ، وأن ذلك من المقاصد الضرورية العامة التي لا صلاح للبلاد والعباد إلا بها ، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان .





ويفرق بوضوح بين فقه الدولة القائم على البناء ، وفقه الجماعات المتطرفة القائم على الهدم والتخريب والفساد والإفساد .



كما يفرق بين مفهوم المصلحة في منظور الدولة ومفهومها في منظور الجماعة ، ويحذر من خطورة الكيانات أو السلطات الموازية التي تحاول القفز فوق سلطة الدولة .





ويؤكد أن إدارة الدول تحتاج إلى مواصفات خاصة وخبرات متراكمة ، ولا يمكن أن تترك للهواة الذين ينجرفون بها إلى حافة الهاوية ، و يبين بجلاء ووضوح أن فقه الجماعات فقه نفعي مغلق يتسم بالجمود والتحجر وانعدام الرؤية .



