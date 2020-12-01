فقه الدولة وفقه الجماعة.. تعرف على محتوى الكتاب الجديد لوزير الأوقاف

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها الحديثة المتميزة (رؤية باللغات الأجنبية) كتاب : “فقه الدولة وفقه الجماعة” للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مترجمًا باللغتين الإنجليزية والفرنسية , مع تتابع عملية الترجمة لباقي كتب السلسلة، في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والثقافة.
ويبرز هذا الكتاب أهمية بناء الدولة ، وضرورة الحفاظ عليها ، وأن ذلك من المقاصد الضرورية العامة التي لا صلاح للبلاد والعباد إلا بها ، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان .
ويفرق بوضوح بين فقه الدولة القائم على البناء ، وفقه الجماعات المتطرفة القائم على الهدم والتخريب والفساد والإفساد .
كما يفرق بين مفهوم المصلحة في منظور الدولة ومفهومها في منظور الجماعة ، ويحذر من خطورة الكيانات أو السلطات الموازية التي تحاول القفز فوق سلطة الدولة .
ويؤكد أن إدارة الدول تحتاج إلى مواصفات خاصة وخبرات متراكمة ، ولا يمكن أن تترك للهواة الذين ينجرفون بها إلى حافة الهاوية ، ويبين بجلاء ووضوح أن فقه الجماعات فقه نفعي مغلق يتسم بالجمود والتحجر وانعدام الرؤية .
أعداد المساجد الجديدة
حققت وزارة الأوقاف رقمًا قياسيًّا في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، حيث تم افتتاح (508) مساجد جديدة خلال أشهر 9و10و11/ 2020م.
وتم فرش أكثر من (1200) مسجد بكمية فرش بلغت نحو (380) ألف متر مربع، منها (782) مسجدًا تم فرشها من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بكمية فرش بلغت نحو (250) ألف متر مربع من السجاد (المحراب) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية, وبتكلفة بلغت (43,359,384) جنيهًا , بالإضافة إلى فرش نحو (418) مسجدًا تم فرشها بكمية فرش بلغت نحو (130) ألف متر مربع بالجهود الذاتية ، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) وتهيئتها للمصلين مبنى ومعنى.
أعداد المساجد في مصر
ومن جانبه قال الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الشئون الدينية بوزارة الأوقاف، أن عدد المساجد على مستوى الجمهورية يبلغ 100 ألف مسجد.
وأوضح "طايع"، في تصريح ل " صدى البلد" ، أن الوزارة قامت بحركة إعمار وصيانة كبيرة لجميع مساجد الجمهورية في فترة وجيزة، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام لم تحدث من قبل داخل الوزارة في تطوير وإعمار المساجد والجوامع.
وأكد أن الوزارة تضع أيديها في أيدي جميع مؤسسات المجتمع المدني، ورجال الأعمال وأهل الخير، والجمعيات، لصيانة وتطوير وإعمار المساجد على مستوى الجمهورية.