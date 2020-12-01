صلاح عبد الله يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد فوزه على الاتحاد السكندري

نفى الفنان صلاح عبد الله في تعليقه على نتيجة مباراة الاهلي والزمالك أن يكون اصيب بالقهر ، قائلا: " أنا مع الوقت والخبرة قدرت أظبط نفسي ممكن أزعل لكن مش هتقتهر عشان ماتش كورة".









وتابع «عبد الله» في حواره مع الاعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" "قائلًا " انا بزعل أوي لما بسمع إن فيه واحد في ماتش كورة مات من شدة الحزن أو من شدة الفرحة الحالتين بيزعلوني جدًا ... أنا من زمان بنادي بفكرة لا للتعصب وبقول دائمًا بلاش التعصب الاعمى والتحفيل الي شغال على السوشيال ميديا .









وإتهم ما أسماه دور اللجان في تأجيج التعصب الكروي قائلًا : " فيه شغل لجان وشغل جامد وأنا بقلهم الي فلشوا في إشعال الفتنة الطائفية هيفشلوا برضه في إشعال الفتنة الكروية وهما بيتخدموا الكورة لانهم عارفين إنها عند المصريين مهمة جدًا ومن أكبر وسائل الترفيه والمتعة ".





وتعليقًا على ماتعرض له شيكابالا قال : " اللي بيحصل ده كله دليل أن فيه ناس بتلبع وفيه ناس بتنقاد وهي دي الفكرة الي كنت بقول عليها فكرة " الطوابير" وخلونا نفتكر طوابير الجمعيات لما كانوا بيقولوا زمان إلحقوا الجمعية فيها فراخ كل الناس كانت بتجري وأحيانًا كانت بتبقى إشاعة ومافيش فراخ والناس تفضل واقفة ومنتظرة الفراخ رغم إنها إشاعة ".









وإستطرد : "ناس بتعبث ضد البلد عاوزين يسخنوا بين الجمهورين ويوجهوهم للتحفيل الجارح السافل الخارج ويهينوا في هذا التحفيل مهن محترمة جدًا وللاسف بنلاقي بعد نصب الطابور نلاقي بقى الي بيتم قيادتهم وبالتالي يكتر الطابور ".









ووجه رسالة لجمهور الاهلي وشيكابالا: " عاوز ابدأ بفريق الاهلي وبقله ألف مبروك وهو فريق عظيم مافيش كلام بس أنا كنت عاوز أقول إن لو المايستروا صالح سليم لو كان عايش في الظروف وشاف الي بيحصل دلوقتي من إختقان وتسخين والعبث الي ضد مصلحة البلد كان هيكتب في كل مواقع التواصل الاجتماعي والشاشات وهيقول " مصر فوق الجميع ".





ومازحته الاعلامية لميس الحديدي قائلة : " يعني إنت عاوز الخطيب يعمل كده ؟! :

فعقب صلاح قائلًا : " وبعدين يالميس ؟ ماقصدش حاجه ..عشان محدش يتكلم ويقول أنا عارف الموقف الي قال فيه صالح سليم " الاهلي فوق الجميع " كانت في مناسبة معينة دلوقتي بتستخدم غلط أنا في البطاقة مصري مش زملكاوي .. والناس عارفة ولما الزمالك غلب الاهلي قلت فرحان لفوز الزمالك مش لخسارة الاهلي ".









واردف : " رسالتي للزمالك بعد مباراته مع طلائع الجيش انا شفت الماتش وأنا كنت هادي جدًا فيه حاله إحباط مش هيا دي الفرقة الي لعبت قدام الاهلي من يومين ولا في الشوط التاني أمام الرجاء ".





وأكمل : " جمهور الاهلي ده رائع جدًا لان فصول الزمالك البايخة كتير جدًا من يوم ماوعينا على الدنيا ..وكنت دائمًا بقول" الاهلي كعبه عالي على الزمالك من زمان بس الكورة كاليالي ليس ليها ياناس أمان " .



