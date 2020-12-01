من مطبخك.. 6 علاجات طبيعية للأكزيما



يعتقد خبراء الصحة أن الإكزيما تتطور بسبب مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية تشمل المسببات البيئية المهيجات والمواد المسببة للحساسية والميكروبات وبعض الأطعمة ودرجة الحرارة الساخنة والباردة والهرمونات والإجهاد الاصابة بالأكزيما.







وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد الأكزيما أكثر شيوعًا عند الرضع. تشير التقديرات إلى أن حوالي 50 في المائة من الأطفال يصابون بأعراض الأكزيما خلال السنة الأولى من حياتهم ونحو 95 في المائة منهم يعانون منها قبل سن الخامسة





يصف الأطباء بعض الأدوية لعلاج أعراض الإكزيما ، بالإضافة إلى أن استخدام بعض العلاجات الطبيعية يمكن أن يساعد أيضًا في إدارة أعراض الأكزيما.







يمكن أن تساعد العلاجات الطبيعية في مكافحة الالتهاب والبكتيريا الضارة لتقليل التورم ومنع العدوى.







إليك بعض العلاجات الطبيعية للإكزيما.





1. الصبار









يتم الحصول على هلام الصبار من أوراق نبات الصبار. لقرون ، كان الناس يستخدمون هلام الصبار لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض الجلدية بما في ذلك الأكزيما. يحتوي جل الصبار على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات ومضادات الميكروبات والتئام الجروح التي قد تساعد في إدارة أعراض الأكزيما





كيف تستعمل: خذ ورقة الصبار واقطعها إلى نصفين. اكشط الجل وضعه مباشرة على الجلد المصاب.







2. زيت جوز الهند البكر







يمتلك زيت جوز الهند البكر خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تقلل بشكل كبير من شدة الإكزيما.





كيف تستعمل: ضع زيت جوز الهند البكر مباشرة على الجلد بعد الاستحمام وقبل النوم في الليل.





3. العسل





يعرف العسل بخصائصه الطبية ؛ لها خصائص التئام الجروح ومضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات. يظهر العسل في علاج مرضى الأكزيما







. كيف تستعمل:



بمساعدة كرة قطنية ، ضع كمية قليلة من عسل مانوكا على الجلد المصاب.



4. دقيق الشوفان







يحتوي دقيق الشوفان الغروي على أنشطة مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تعمل على تهدئة وتنعيم الجلد الملتهب ، وقد أظهرت العديد من الدراسات أنه مفيد في علاج التهاب الجلد بسبب الأكزيما







كيف تستعمل: أضف مسحوق الشوفان إلى ماء الاستحمام الفاتر وانقعه لمدة 10-15 دقيقة للمساعدة في تهدئة الجلد الملتهب والحكة.

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5. زيت عباد الشمس







يتم استخراج زيت عباد الشمس من بذور عباد الشمس. وأظهرت الدراسات البحثية أنه يحمي الطبقة الخارجية للبشرة ، ويرطب البشرة ويخفف الحكة والالتهابات.

أظهرت دراسة أجريت عام 2006 أن زيت عباد الشمس يمكن أن يساعد في علاج الأكزيما







. كيف تستعمل: ضع زيت عباد الشمس غير المخفف مباشرة على الجلد بعد الاستحمام.





6.زيت زهرة الربيع المسائية







وهو يستخرج من نبات زهرة الربيع المسائية وهو مصدر ممتاز لحمض اللينوليك وحمض جاما لينولينيك. أظهرت دراسة نشرت عام 2018 في دورية Annals of Dermatology أن زيت زهرة الربيع المسائية يمكن استخدامه بفعالية في علاج التهاب الجلد الناتج عن الأكزيما .





كيف تستعمل: ضع 1 مل من 20٪ زيت زهرة الربيع المسائية على البشرة مرتين يوميًا.