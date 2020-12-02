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رياضة

أول تعليق من مرتضى منصور بعد خروج الزمالك من كأس مصر

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:20 ص
صدى البلد
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ملك موسي
علّق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي تم إيقافه من قبل وزارة الشباب والرياضة بسبب المخالفات المالية التي أحيلت للنيابة العامة للتحقيق فيها، بعض الأمور التي تخص الفريق عقب توديع بطولة كأس مصر على يد فريق طلائع الجيش.  

وقال "مرتضى" في تصريحات صحفية: "لابد أن أتحدث وأوضح بعض الحقائق التي تخص تدعيم الفريق، ولابد أن أوضح أن رزاق سيسيه تمت الموافقة على إعارته لفريق الاتحاد السكندري بقيمة 4 ملايين جنيه، نظرًا لعدم وجود مكان شاغر للأجانب ولابد من إعادة المغربي حميد احداد".  

واضاف: " حميد احداد كان هداف الدوري المغربي الموسم الماضي، ووكيله كان يماطل من أجل عدم قيده ورحيله مجانا وثمنه 1.5 مليون دولار وهو ما يعادل 26 مليون جنيه، وكان ذلك سيهدر في حال عدم قيده".. وأوضح: "رحيل احمد رفعت جاء لعدم وجود مكان له في الفريق، كان ممكن يلعب بدلا من أشرف بن شرقي او زيزو، هل ترون ذلك؟ واستفدنا منه ماديًا".  

وأوضح: "الزمالك يحتاج لاعبًا في وسط الملعب بجانب طارق حامد ومدافع مساك بجانب الونش ومحمود علاء، وتركنا للجنة المحترمة الحالية عقود مدتها 4 سنوات ورغبة من أحرف خط وسط في مصر نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز، وايضا عبدالله البكري من أفضل المدافعين في مصر".

وأكمل: "من الواضح أن هزيمة وخروج الزمالك من كأس مصر بسبب شعور اللاعبين بالاحباط بعد خسارة بطولة دوري أبطال افريقيا، وايضا شعورهم بعدم الأمان بعد حل مجلس الادارة الذي كان موفر لهم جميع الاحتياجات مش عاوزين يعترفوا إن مرتضى وأبنائه كانوا ناجحين".

وتأهل نادي طلائع الجيش إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر بعد ما تفوق على الزمالك، أمس الثلاثاء، بثلاثة أهداف لواحد، في الدور قبل النهائي من المسابقة.
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