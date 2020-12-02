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محافظات

انتخابات أشمون بلا مفاجآت.. عبد القوي وياسين يتقدمان سباق جولة الإعادة

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:46 ص
صابر عبدالقوى
صابر عبدالقوى
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أخبار البلد
تجري انتخابات مجلس النواب في المرحلة الثانية جولة الإعادة يومي 7 و8 ديسمبر الجاري، وذلك بعد أن انتهت المرحلة الأولى في دائرة أشمون، وأسفرت عن إعادة بين مرشحي مستقبل وطن صابر عبد القوي وعصام ياسين ومحمود محيي وعبد الهادي خليل.

جولة الإعادة بلا مفاجآت

يتصدر السباق في الشارع الأشموني كل من صابر عبد القوي معتمدا علي شعبيته الجارفة والتي جناها من خدماته خلال الدورة السابقة وقد قدّم رؤية واضحة لأهالي الدائرة وضح بها كشف حسابه عن الدورة المنصرمة.

ويضاف إلي رصيد عبد القوي إنجاز الإجراءات الخاصة بوحدة الفيش الإلكتروني ووحدة الجوازات وأيضًا مجموعة من الأعمال الخاصة بملف الصحة والمرافق وعبد القوي دخل جولة الإعادة متصدرًا الأصوات. 

أما عصام ياسين مرشح يعتمد على شعبيته وسط أهل مدينة أشمون الكتلة التصويتية الأكبر بمركز أشمون، ويبدو أن فرص عصام تزداد يوما بعد يوم خاصة أنه قد نال إشادة الجميع لما يتمتع به من خبرات كبيرة في العمل التنفيذي حيث يشغل منصب وكيل وزارة الزراعة وأيضا ممثل مصر لدي منظمة الفاو ولديه خبرات أكاديمية كبيرة .

جدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن قد نال إشادة الجميع نتيجة اختياره  شخصيات لديها قبول وتاريخ قوي ليكونوا ممثلين عن الحزب ما ينم عن أن رؤية الحزب تتسق تماما و خطط الدولة المصرية في العمل على تطوير كافة المجالات.
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