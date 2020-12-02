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رياضة

بعد وفاته في الملعب أمس.. من هو محمد الفكهاني لاعب بتروجيت السابق

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 03:12 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
توفي محمد الفكهاني لاعب نادي بتروجيت واتحاد الشرطة المعتزل، ابن محافظة بني سويف، إثر سقوطه مغشيًا عليه بملعب الساحة الشعبية بمدينة بني سويف، أثناء استعداده لمباراة كرة قدم ودية مع بعض أصدقائه.

بدأ مسيرته الكروية في نادي تليفونات بني سويف، قبل أن ينتقل لعدد من الأندية بالدوري الممتاز، أبرزها ناديا بتروجيت واتحاد الشرطة.

أنهي مسيرته الكروية في الموسم الماضي، بمشاركته مع نادي الشبان المسلمين، بدوري القسم الرابع، ليعتزل نهاية الموسم، ويتجه لإنشاء أكاديمية لبراعم كرة القدم.

كما نعى وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، رحيل الفكهاني بنشر صورة له وهو يحمل قميصه في بتروجت.

وكتب وليد سليمان عبر صفحته على "فيس بوك" "اللهم ارحمه واغفر له، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم أدخله الجنة".

وقال توني عثمان، عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة رئيس نادي الشبان المسلمين، إن محمد الفكهاني توفي إثر توقف عضلة القلب أثناء استعداده للعب الكرة مع أصدقائه، فسقط مغشيًا عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة  اثناء نقله لأحد المستشفيات الخاصة لمحاولة إسعافه.

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